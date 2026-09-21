La Federación de Ceuta carga contra Marlaska por la cancelación del partido de España sub-20: «Un nuevo golpe difícil de justificar»

La Real Federación de Fútbol de Ceuta (RFFCE) se ha quejado de la posición del Ministerio del Interior y ha cargado duramente contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por obligar a cancelar el partido de España sub-20 en la ciudad, fijado para el próximo 30 de septiembre. En un comunicado, expresan su «profunda tristeza, decepción y rechazo» a la decisión del Gobierno de que no se realice el partido.

«La noticia supone un nuevo golpe para una ciudad que lleva semanas soportando una situación excepcional», señalan, reflejando que en este tiempo han visto «alterado el uso normal de sus playas y espacios públicos». Además, ven la decisión de Interior como «difícil justificar», puesto que ya se celebran con normalidad partidos de élite, puesto que la AD Ceuta juega en Segunda División y está disputando sus partidos en casa con normalidad.

Después de que se confirmara que, finalmente, España sub-20 no jugará en Ceuta, la federación ceutí ha cargado contra el Gobierno de Sánchez. Señalan que la decisión del ministerio de Marlaska «impide que culmine el trabajo desarrollado en los últimos días por la RFFCE, la RFEF, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la AD Ceuta FC para hacer posible este encuentro». En los últimos días, tras la visita de Rafael Louzán y Luis de la Fuente a la ciudad, se había trabajado en llevar un partido de la Selección. Al ser imposible que sea de la absoluta, se optó por la sub-20, dado que la sub-21 tiene ya fijados para este parón los partidos y las sedes de la fase de clasificación para el Europeo 2027.

Cuestionan también los motivos que ha dado Interior para cancelar la visita de España a Ceuta: «Hace apenas unos días, Fernando Grande-Marlaska calificaba como ‘subjetiva’ la sensación de inseguridad existente en Ceuta. Ahora, el departamento que dirige utiliza la presión migratoria, la tensión social y la falta de medios suficientes como argumentos para desaconsejar la celebración del encuentro».

«Si Ceuta se encuentra en una situación de normalidad y seguridad, cuesta explicar esta decisión», afirman en el comunicado, antes de ensalzar la capacidad de la ciudad para albergar grandes eventos deportivos, pese a la situación que se vive desde la invasión del 31 de julio. «La AD Ceuta FC compite en LALIGA HYPERMOTION y disputa con normalidad sus partidos como local en el estadio Alfonso Murube, con los dispositivos de seguridad propios del fútbol profesional», apuntan.

Comunicado de la Federación de Ceuta

La Real Federación de Fútbol de Ceuta expresa su profunda tristeza, decepción y rechazo tras confirmarse que el encuentro internacional entre las selecciones Sub-20 de España y México no se disputará finalmente en nuestra ciudad.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha confirmado que el partido tendrá que celebrarse fuera de Ceuta después de que el Ministerio del Interior desaconsejara su celebración al considerar que no podían garantizarse las condiciones necesarias para el dispositivo policial.

La decisión del Gobierno de España, a través del Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska, impide que culmine el trabajo desarrollado en los últimos días por la RFFCE, la RFEF, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la AD Ceuta FC para hacer posible este encuentro.

La noticia supone un nuevo golpe para una ciudad que lleva semanas soportando una situación excepcional, después de quedarse sin sus Fiestas Patronales y de ver alterado el uso normal de sus playas y espacios públicos.

La llegada de una Selección Española suponía, por ello, mucho más que un partido de fútbol. Representaba una oportunidad para devolver ilusión a miles de ceutíes y ofrecer una imagen de normalidad que nuestra ciudad necesita recuperar cuanto antes.

Resulta especialmente difícil de entender la posición del Ministerio del Interior.

Hace apenas unos días, Fernando Grande-Marlaska calificaba como «subjetiva» la sensación de inseguridad existente en Ceuta. Ahora, el departamento que dirige utiliza la presión migratoria, la tensión social y la falta de medios suficientes como argumentos para desaconsejar la celebración del encuentro.

Ambas posiciones resultan difícilmente conciliables.

Si Ceuta se encuentra en una situación de normalidad y seguridad, cuesta explicar esta decisión.

Y si son necesarios más recursos y efectivos, la respuesta del Gobierno de España debe ser aportarlos y garantizar el desarrollo normal de la actividad de nuestra ciudad, no limitar sus oportunidades.

Además, Ceuta ya ha demostrado su capacidad para albergar encuentros deportivos de primer nivel.

La AD Ceuta FC compite en LALIGA HYPERMOTION y disputa con normalidad sus partidos como local en el estadio Alfonso Murube, con los dispositivos de seguridad propios del fútbol profesional.

Por ello, resulta difícil justificar que nuestra ciudad pueda acoger regularmente encuentros de la segunda categoría del fútbol español y, al mismo tiempo, no pueda celebrar un amistoso internacional de categoría Sub-20.

Ceuta no puede seguir pagando las consecuencias de la falta de medios de otras administraciones.

Necesita soluciones, recursos y normalidad.

Y merece las mismas oportunidades que cualquier otro territorio de España.

La RFFCE quiere agradecer especialmente a la Real Federación Española de Fútbol y a su presidente, Rafael Louzán, el esfuerzo, la predisposición y la voluntad mostrados para intentar que este encuentro pudiera celebrarse en nuestra ciudad.

Igualmente, agradecemos a la Ciudad Autónoma de Ceuta y a la AD Ceuta FC su colaboración durante todas las gestiones realizadas.

Hoy pierde el fútbol ceutí.

Pero, sobre todo, pierde una ciudad que necesitaba una alegría.

Desde la RFFCE seguiremos trabajando para que, en un futuro no muy lejano, Ceuta pueda recibir el encuentro internacional que merece y disfrutar de una Selección Española jugando en nuestra tierra.