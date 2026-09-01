Ester Muñoz ve a Sánchez «escocido» con el Rey y pide que Felipe VI visite Ceuta: «Nunca molesta en territorio español»

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «un poco escocido con el Rey» y que «sigue escociéndole» el episodio ocurrido en Paiporta durante la DANA, cuando, según ha recordado, Felipe VI permaneció en la localidad mientras Sánchez abandonó el lugar ante la indignación de los afectados.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en la Cámara Baja después de que el jefe del Gobierno atacara a Felipe VI este lunes en una entrevista en la cadena Ser en relación con la invasión de Ceuta. El inquilino de la Moncloa recurrió además a una mentira para cargar contra el jefe del Estado: «Lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?», llegó a señalar. Sin embargo, la realidad es que Felipe VI sucedió a su padre en el trono tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, es decir, que sólo lleva 12 años como monarca. Además, el Rey está sujeto al refrendo del Gobierno en sus actos.

En este contexto, Muñoz ha calificado tales palabras de Sánchez como «desafortunadas», subrayando que el presidente socialista «arrastra ciertos complejos» frente al rey Felipe VI.

La dirigente del PP ha criticado así que Sánchez está más preocupado por «no ofender al rey de Marruecos que en ofender al rey de España». De este modo, ha señalado que el inquilino de la Moncloa debe explicar a los españoles por qué, ante la crisis de Ceuta, parece defender «más los intereses de un tercer Estado que los de España»

En relación a tales ataques de Pedro Sánchez a Felipe VI, la portavoz ha manifestado que «fue un acto de cobardía, propia de esos complejos que yo creo que arrastra el presidente del Gobierno, que cuando vea la figura del rey, de la admiración que causa en el mundo y también ante sus propios compatriotas, pues entiendo que esté acomplejado», ha apostillado.

Asimismo, sobre una eventual visita del monarca a Ceuta, como ha reclamado el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), la portavoz popular en el Congreso ha trasladado que, pese a lo que puede sugerir Marruecos o frente a la crisis diplomática que generó el viaje de Juan Carlos I y Doña Sofía en 2007, «el jefe del Estado no molesta nunca en territorio español».

Papel de Marruecos

De otro lado, en cuanto a la comparecencia de Sánchez el jueves en el Congreso sobre la invasión de Ceuta, Muñoz ha avanzado que el presidente del Gobierno tendrá que explicar «quién ha atacado España, qué información tenían los servicios de inteligencia, qué medidas se están tomando para evitar que vuelva a ocurrir y qué colaboración está prestando Marruecos», ante las versiones contradictorias que han ofrecido sus ministros en estas semanas.

Junto a ello, Muñoz ha recordado que si Sánchez comparece esta semana en el Congreso es porque el PP lo viene reclamando «desde el 31 de julio», algo que obligó al Gobierno a convocar un pleno extraordinario. Al mismo tiempo, la portavoz del PP en la Cámara Baja ha reivindicado el liderazgo de su partido en la búsqueda de soluciones, algunas de ellas propuestas ya hace semanas y adoptadas hace unos días por el Gobierno, como «la declaración de situación de interés para la seguridad nacional, designar un mando único o solicitar la ayuda de Frontex».

Por otra parte, preguntada por OKDIARIO por la petición del PSOE al juez del caso Leire para que sólo la Fiscalía pueda ver el rastreo de sus cuentas bancarias, Muñoz ha apuntado que, a tenor de esta actuación, Ferraz «tiene algo que ocultar». «Si tú tienes las cuentas completamente limpias, lo que estarías deseando es que todos ustedes pudieran verlas», ha remachado.