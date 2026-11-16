Óscar Puente presume de una carta de su hija que presenta su dimisión como un acto de valentía

Óscar Puente ha soplado las velas de su 58º cumpleaños este domingo, 12 de noviembre, y lo ha hecho en uno de los momentos convulsos de su carrera: justo unas semanas después de dimitir como ministro de Transportes por los dos accidentes ferroviarios ocurridos en 2026. Lejos de mantener el silencio desde entonces, el ex político ha compartido en su perfil de X uno de los regalos que ha recibido durante la jornada y que le ha situado de nuevo en el punto de mira.

Se trata del libro Cómo ser un disidente, de Gal Bekcherman. Una obra que hace un análisis agudo sobre la identidad disidente y su papel en la resistencia en una red de conformidad y autoritarismo. Ha sido su hija Carmen Puente la que ha querido sorprender a su padre con este regalo, al cual ha añadido una carta en la que presume de la valentía de su progenitor por presentar su dimisión. Unas palabras de las que Óscar se siente muy orgulloso, pero que distan mucho de la realidad.

Día de cumpleaños. Y nada como una hija para dar en la diana de lo que necesitas en cada momento. No he querido guardarme su nota solo para mi, porque es un orgullo ser un ejemplo para los que quieres, y tener la fortuna de haber criado seres humanos con bondad y con lucidez. https://t.co/8A4YDSS1kT — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 15, 2026

«Día de cumpleaños. Y nada como una hija para dar en la diana de lo que necesitas en cada momento. No he querido guardarme su nota solo para mí, porque es un orgullo ser un ejemplo para los que quieres, y tener la fortuna de haber criado seres humanos con bondad y con lucidez», escribía Óscar. En el mismo post, adjuntaba una imagen en la que se pueden leer algunas de las líneas de la carta de su hija, en las cuales reflexiona sobre la política y la actual situación de su padre.

«Ojalá nunca pierdas la ilusión por aquello en lo que crees, ni la convicción de que merece la pena luchar por un mundo más justo. La política es mucho más que ocupar un cargo. También está en las ideas que defendamos, en las personas a las que ayudamos y en los valores que decidamos no abandonar. Supongo que no siempre es fácil distinguir entre rendirse y tener el valor de marcharse. A veces nos enseñan a admirar a quienes acumulan poder, a quienes resisten, pero pocas veces hablamos de la valentía de quienes saben renunciar y de quienes defienden sus convicciones incluso cuando hacerlo tiene un precio», reza el escrito.

Y es que, precisamente, estas palabras sobre la valentía de quienes saben renunciar son las que llaman especialmente la atención. Y es que resulta, cuanto menos cuestionable, si se tiene en cuenta el contexto que precipitó la salida de Óscar Puente del Gobierno. Ya que su salida del Gobierno no llegó por una simple cuestión de principios, sino después de dos graves accidentes ferroviarios que dejaron numerosos fallecidos y situaron su gestión al frente del Ministerio de Transportes en el centro de la polémica. Un contexto que, sin duda, contrasta con el tono de admiración de la carta de su hija, quien ensalza el supuesto sacrificio de su padre mientras las víctimas de las tragedias todavía buscan respuestas y responsabilidades.