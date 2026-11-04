Óscar Puente dimite y su hija Carmen vuelve a despertar curiosidad: ¿cuánto sabes de ella?

La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha vuelto a situar al político vallisoletano en el centro de la actualidad. Después de casi tres años al frente del departamento, su salida abre una nueva etapa en su trayectoria política y también pone el foco en su faceta más personal: la de padre de tres hijos. Entre ellos está Carmen Puente Soria, su hija mayor, fruto de su matrimonio con la jueza Laura Soria Velasco, que ha conseguido despertar interés por un camino muy distinto al de su progenitor.

Y es que Carmen ha heredado la pasión artística de su padre, aunque su terreno es la música. En 2021, cuando todavía era menor de edad, participó en La Voz Kids, donde llegó hasta las semifinales dentro del equipo de David Bisbal y sorprendió a los coaches con su voz. Desde entonces, ha participado en diferentes actuaciones y eventos musicales, entre ellos una gala vinculada al Benidorm Fest. Pero ¿cuánto sabes realmente de la hija de Óscar Puente? Pon a prueba tus conocimientos sobre su trayectoria, sus gustos y su relación con el ex ministro.