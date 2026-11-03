Dimite Óscar Puente: cae tras las tragedias de Adamuz y Urda y renuncia a ir en las listas del 29-N, como avanzó OKDIARIO

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dimitido este martes como ministro de Transportes tras la tragedia de Urda (Toledo) en la que han muerto 69 personas, y rechaza ir en las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, tal y como adelantó OKDIARIO. El político socialista lo ha anunciado en una comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso y tras informar «unos minutos antes» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El también ex alcalde de Valladolid ha querido dedicar su última intervención en la sesión de la Cámara Baja de este martes a «abordar de forma exclusiva la cuestión relativa a la denominada responsabilidad política».

Puente ha reconocido que tomó la decisión de dimitir durante «los primeros minutos en los que se produjo la tragedia», en cuanto tuvo «conocimiento de ella». Según el relato del ministro, lo comunicó «en primer lugar» a su familia.

«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año, por muy distintos que sean y tenga o no responsabilidad directa en ellos», ha recalcado el político socialista. «Es una cuestión de dignidad política, de coherencia y de empatía con las víctimas», ha destacado.

Antes, el «trabajo más urgente»

Puente ha señalado que quería anunciar esta decisión este martes «en el lugar en el que más sentido tiene hacerlo, en la sede de la soberanía nacional». Todo ello, «una vez cumplido el que creo que era el trabajo más urgente e inaplazable», que es la realización de las «primeras pesquisas que nos ayuden a entender lo que ha sucedido mientras auxiliamos a las víctimas» del trágico accidente de Urda donde ha habido 69 fallecidos. Entre esas medidas también está, según el ya ex ministro «adoptar las primeras medidas para resarcirlas y mejorar, en la medida de lo posible, la seguridad de nuestro sistema ferroviario en el corto plazo».

El que fuera alcalde de Valladolid ha reconocido que esa «no era la única decisión posible», pero que es «la única» que estaba «dispuesto a tomar». Y ha pedido a las personas que le han «mostrado su apoyo estos días» que entiendan que esta es «una medida necesaria y positiva». Y, a la vez, ha pedido no hacer «ningún drama»: «Drama, sin duda, el de las víctimas, sus familias y sus seres queridos, a los que ya no van a poder volver a ver; la de los heridos, alguno de ellos maltrechos, amputados».

«Sé que mi dolor no puede en modo alguno equipararse al suyo, pero después del suyo, ninguno, créanme, ninguno es tan grande como el mío», se ha lamentado.

«La culpa no puede morir soltera»

Puente ha parafraseado al ministro portugués Jorge Coello, quien dimitió en el año 2001 tras el derrumbamiento de un puente en el que murieron 59 personas. «Utilizó entonces una frase que quiero hacer mía: la culpa no puede morir soltera», ha señalado el político socialista.

El ya ex ministro ha asegurado que su decisión es «de dignidad política». «Es buena para el país y es buena para la democracia», ha puesto en valor. Y ha descrito la democracia española como «madura» y propia de «un país fuerte, próspero y moderno, no un Estado fallido como algunos sostienen». Y ha incidido en que, en esta democracia, «la ciudadanía reclama dignidad a la política» y su propósito es «contribuir a dársela».

«No es cierto que todos los políticos seamos iguales», ha espetado Puente, que ha añadido que eso es «una falacia» utilizada por quienes quieren llevar a la sociedad a la «desconfianza en la propia democracia». También ha rechazado la frase de «sólo el pueblo salva al pueblo»: «Al pueblo le salva un estado fuerte, justo, con unos buenos servicios públicos».

Renuncia a ir en listas el 29-N

«No sólo renuncio a mi cargo como Ministro de Transporte, sino que también renuncio a formar parte de las listas electorales el 29 de noviembre», ha anunciado. Puente iba a encabezar la lista del PSOE por Valladolid. El ex titular de Transportes ha recordado que en esas siglas militó su madre y su abuelo. «Mi decisión, lo único que pretende es estar a la altura de mi partido y, sobre todo, de los que me precedieron».

«Mi ego nunca ha sido mayor que mi partido ni, desde luego, que mi país», ha subrayado el que también fuera alcalde de Valladolid.

Puente ha agradecido a sus padres, a su hermana, Sofía Puente, de quien han dicho que «también pretenden hacerle la vida imposible», a su mujer, a sus hijas y a su hijo, de apenas unos meses. «Se llevan siempre la peor parte», ha señalado. También ha trasladado esta gratitud a los militantes del PSOE. «Les animo a estar orgullosos de lo conseguido, de nuestro pasado y, sobre todo, de lo que queda por alcanzar», ha subrayado.

Por último, ha dado las gracias también a sus compañeros en el Ayuntamiento de Valladolid y en el Gobierno y a su equipo en el Ministerio: «Muy especialmente a Pedro Sánchez por su confianza sin límite». «Sé que este será un momento triste para él, uno más en este camino de luces y sombras que es la vida y la política», ha señalado. El propio Puente ha confirmado a su salida de la Diputación Permanente que ha comunicado al presidente su decisión «unos minutos antes».

Despedida con críticas al PP y Vox

«Afrontamos un momento crucial como país; este es un momento de dolor colectivo, pero el dolor no debe paralizarnos ni hacernos caer en la desesperanza y menos aún entregarnos a los que solo quieren sacar provecho de ese dolor para alcanzar el poder y arrebatarnos lo que ha costado tantas décadas de esfuerzos», ha reflexionado el ex ministro. Y ha llamado a «conquistar los servicios públicos» de los que ha dicho que «nunca se fortalecen con recortes».

Y ha concluido con una crítica al PP y Vox: «Quienes asoman como alternativa no resolverían ninguno de los problemas que existen y que aquejan a nuestra sociedad y crearían más bien, al contrario, otros o agravarían los existentes». «Un gobierno de esas características será desastroso para nuestro futuro», ha valorado Puente.

«Confío en que mi país sabrá estar a la altura. Hoy, yo he intentado estar a la altura de mi país. Gracias a todos ustedes por su atención y hasta siempre», han sido las últimas palabras de Puente como ministro de Transportes.