Puente usa un chiste de Forges para ponerse una medalla por dimitir y se olvida de las víctimas

Óscar Puente ha dimitido tras la megatragedia ferroviaria de Urda y sus 69 fallecidos. Pero su primer mensaje en redes después de la renuncia no habla de ellos. Comparte una viñeta de Forges en la que alguien lanza el consabido «todos los políticos son iguales» y otro le contesta que «eso es lo que ustedes quisieran».

El ya ex ministro Puente pretende autoalabarse al excluirse de la idea instalada en el imaginario colectivo de que todos los políticos son iguales; con un claro mensaje de «yo no soy como los demás». Es como si se colgara una medalla por dimitir, como si fuera un político fuera de lo normal. Y la exhibe en redes. Cuando todos sabemos los motivos de su marcha: la responsabilidad política de llevar sobre sus espaldas dos trágicos accidentes ferroviarios con 115 fallecidos, el de Adamuz (46 muertes) y el de Urda (69 muertos).

También este martes, el mismo Pedro Sánchez que lo ha apartado de la campaña electoral, lo elogiaba en redes porque «ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado».

Pero dimitir tras una catástrofe no es un mérito: su renuncia llega después de que el PP reclamara su dimisión inmediata, de que Miriam Noguetras y Ada Colau pidieran su salida y de que un alcalde socialista le exigiera dar ejemplo ante las víctimas. Él la ha presentado, dice, como un acto de empatía con las víctimas, pero en su primer mensaje no hay rastro de esa empatía. Eso debe ser la «superiodidad moral de la izquierda» de la que habló en redes el día del terrible accidente en Urda.