Sánchez convierte en héroe a Puente después de 115 muertos: «Mientras unos dan lecciones, otros lo dan todo»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en defensa de Óscar Puente después de que el ministro de Transportes anunciara su dimisión tras la tragedia ferroviaria de Urda. Lejos de cuestionar su gestión, el presidente del Gobierno ha asegurado que Puente «ha dado la cara» y «ha dado soluciones» y le ha dedicado un «gracias por tanto, compañero».

El mensaje de Sánchez llega después de dos accidentes de alta velocidad que han dejado 115 muertos en menos de un año: 46 fallecidos en Adamuz (Córdoba) y 69 en Urda (Toledo). Pese a la presión sobre Puente y a las peticiones de dimisión de la oposición y de socios parlamentarios, el Gobierno había defendido su continuidad hasta este mismo martes.

«Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado», ha escrito Sánchez en redes sociales. El presidente ha presentado la marcha del ministro como una decisión tomada «por dignidad», «por voluntad propia» y «por respeto a las víctimas y al proyecto progresista».

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado también para reivindicar a su ministro frente a quienes habían reclamado responsabilidades. «Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo», ha afirmado.

Óscar Puente ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado. Por dignidad. Por voluntad propia. Por respeto a las víctimas y al proyecto progresista. Políticos como él dignifican a nuestro país y nos demuestran que no todos somos iguales. Mientras unos solo dan lecciones, otros lo dan todo. Gracias por tanto, compañero. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 3, 2026

La oposición señala a Sánchez

La salida de Puente no ha frenado las críticas al presidente del Gobierno. El PP ha asegurado que la dimisión del ministro «no cuela» y ha apuntado a Sánchez por haberlo nombrado. «La responsabilidad no se delega», han advertido fuentes populares, que reclaman explicaciones y garantías para recuperar la seguridad ferroviaria.

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha considerado que la dimisión «era imprescindible, pero no suficiente» y ha reprochado a Sánchez que mantuviera a Puente al frente de Transportes después de Adamuz.

También el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la salida del presidente del Gobierno. «Sánchez siempre se esconde detrás de sus esbirros. Pero la responsabilidad es suya», ha escrito en X tras el anuncio de Puente.

Durante la comparecencia en el Congreso, el diputado del PNV Mikel Legarda había pedido al ministro que dejara el cargo para contribuir a recuperar la confianza en la alta velocidad. «Usted ha perdido el tren de la confianza y ya no tiene remedio», le ha dicho.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado después del anuncio que la dimisión «era inaplazable». «Lo dijimos el viernes», ha recordado a la salida de la Diputación Permanente.

Puente dimite tras días aferrado al cargo

Puente ha anunciado su dimisión al final de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, donde había acudido este martes para dar explicaciones por el trágico accidente de Urda. También ha comunicado que renuncia a concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El ministro ha asegurado que tomó la decisión sobre su futuro en los «primeros minutos» después de la tragedia, pese a que durante los días anteriores había eludido las peticiones de dimisión. Según ha explicado, sus familiares fueron los primeros en conocer su intención.

«Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año», ha afirmado ante los diputados. Al terminar su comparecencia, ha añadido que había informado a Sánchez de su decisión hacía «unos minutos».

Hasta ese momento, Moncloa había insistido en que Puente continuaría al frente del Ministerio. El propio Sánchez había rechazado previamente una puesta a disposición del cargo por parte del ministro, al considerar que su salida sería injusta.

Pese a su renuncia electoral, el nombre de Puente seguirá encabezando la papeleta del PSOE por Valladolid. Las candidaturas proclamadas han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial del Estado y no se imprimirán nuevas papeletas por su marcha.

Dos tragedias ferroviarias en meses

El último accidente se produjo el 28 de octubre en Urda, cuando un AVE de Renfe chocó contra un tren de Iryo que se encontraba detenido en la misma vía. La tragedia dejó 69 fallecidos y centenares de 200 heridos.

La investigación debe esclarecer qué ocurrió antes de la colisión, después de que fallara el sistema de control LZB en un tramo de la línea. Entre las cuestiones bajo examen figuran las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha.

Nueve meses antes, el 18 de enero, otro accidente en la línea de alta velocidad a Andalucía había dejado 46 muertos en Adamuz. En aquel caso, un tren Alvia colisionó con los vagones de un Iryo que había descarrilado.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios señaló la rotura de un carril como principal causa del siniestro de Adamuz. La investigación técnica continúa abierta y, debido a su complejidad, superará el plazo de doce meses previsto inicialmente.