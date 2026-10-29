Qué es el LZB y cómo funciona: así es el sistema de seguridad que ha fallado en el accidente de trenes en Urda (Toledo)

El Gobierno sostiene que se trata de un error humano el fallo que ha habido en el sistema de seguridad LZB tras la embestida por detrás de un tren AVE a otro de Iryo en el kilómetro 118 de Urda (Toledo) en torno a las 8:35 de la mañana, que ha dejado 64 víctimas mortales, según el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Se trata del segundo accidente ferroviario grave en lo que va de año, tras el accidente de Adamuz el 18 de enero de 2026, que dejó 46 fallecidos. En total, entre ambos sucesos, van ya más de 100 muertes. Cinco días después del desastre de Adamuz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, aseguró que «la probabilidad de que otro accidente de estas características se produzca es muy baja. Bajísima. Tranquilidad». Hace tan solo unos días, Puente grabó un sketch riéndose del estado de la red ferroviaria y de las víctimas de Adamuz.

Qué es el LZB y para qué sirve

El LZB, siglas en alemán de Linienzugbeeinflussung, es un sistema de protección automática que consiste en el control ferroviario con señalización en cabina y supervisión continua, instalado en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Su función reside en vigilar la marcha del tren y frenar el convoy cuando se superan los límites de velocidad.

El Gobierno ha comunicado que se trata de un error humano en Atocha tras el fallo del sistema LZB. Tras la avería del LZB, la alternativa de respaldo ante estas situaciones, el llamado Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), establecía la circulación. Las primeras hipótesis señalan a un posible error en la autorización para restablecer la marcha, que había estado detenida en toda la línea. Sin embargo, el tren Iryo no reanudó la marcha, lo que provocó la embestida por detrás por parte del AVE.

Cómo evita que un tren alcance a otro

Para mantener separados los trenes, es clave saber qué tramos de la vía están ocupados y frenar el avance de los que van por detrás. El LZB entra en juego en estas situaciones cuando se superan los límites de seguridad, junto a otros sistemas que detectan la presencia de otros convoyes.

Fernando Minaya, perito experto en Movilidad y Seguridad Vial, ha expuesto en el programa Mañaneros, de TVE, la importancia de los cantones, que son los tramos en los que se divide la vía para regular la circulación: «El sistema de seguridad LZB envía a Atocha una señal de que hay un tren en un cantón que está ocupado y no pueden entrar mientras no se libere».

Qué ha fallado del sistema LZB

Todo apunta a un hipotético error humano y al fallo del sistema LZB. La comunicación e intercambio de datos entre los equipos terrestres y la tripulación a bordo es continua bajo el sistema LZB. Dichas transmisiones de información se llevan a cabo a través de un cable tendido en la vía y las antenas del tren. La central recibe información actualizada cada segundo, ya sea la posición del tren, la velocidad o la distancia de frenado.

De este modo, el maquinista cuenta con información en todo momento sobre la velocidad permitida y las circunstancias de la vía. Si el tren supera los límites establecidos, el LZB activa el sistema de frenado de emergencia. Dicha protección permite el freno automático a pesar de que al conductor no le haya dado tiempo a reducir la velocidad.