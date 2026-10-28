Un carril de la vía Madrid-Sevilla, la misma que Adamuz, atravesó el vagón del AVE siniestrado en Urda

Un carril de la vía de alta velocidad Madrid-Sevilla, la misma en la que se produjo la tragedia de Adamuz el pasado enero, atravesó el vagón del AVE siniestrado este miércoles en la provincia de Toledo, a la altura de la localidad de Urda. El AVE colisionó con otro tren Iryo, que «parece que estaba parado», ha declarado la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla.

Esta imagen refleja la dimensión del siniestro ferroviario que ha tenido lugar en el punto kilométrico 118 de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, mientras que el accidente de Adamuz, que dejó 46 víctimas mortales, se produjo en el punto kilométrico 318.

En declaraciones a Esradio, Fernando Seco, un pasajero del accidente ferroviario que viajaba en el segundo vagón del AVE, ha confirmado que «la vía del tren ha atravesado el AVE en el vagón número tres». Las imágenes muestran cómo el carril llega a traspasar el techo del vagón.

El accidente ha ocurrido este miércoles a las 08:54 horas de la mañana, cuando un tren Iryo que viajaba con 147 pasajeros, incluido un bebé, ha chocado con un AVE que llevaba 397 pasajeros, provocando que varios vagones se hayan caído por un barranco.

Un testimonio de una de las primeras personas en acudir al lugar del accidente de trenes de Urda (Toledo) es el de Juan Manuel García Díaz, que estaba trabajando de albañil en una finca cercana, y que ha relatado cómo han escuchado «un buen golpe y una polvareda». «Nos hemos imaginado que era el tren porque estábamos al lado de la vía» y «algo así tan fuerte no podía ser otra cosa», ha declarado a Europa Press.

Nada más llegar con otros compañeros a la zona del siniestro, se han encontrado el primer tren y han rajado las vallas «porque ya estaba saliendo la gente, rompiendo las ventanas», ha indicado.

Las personas de ese primer tren «no daban crédito, entre el shock que tenían…», ha apuntado este trabajador, que ha señalado que se les veía «muy mal, muy nerviosos todos».

Juan Manuel, junto con sus compañeros, han ayudado a los pasajeros que podían salir del tren por su propio pie y han llamado a los servicios de Emergencias, momento en el que ha empezado a llegar la Guardia Civil.

Este hombre, junto con sus compañeros, son de la localidad de Los Yébenes, término municipal del accidente (un punto localizado a sólo ocho kilómetros del núcleo urbano de Urda), pero se encontraban trabajando en una finca cercana al lugar del siniestro, hasta donde han acudido en cuanto han escuchado el golpe.