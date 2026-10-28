Puente, 5 días después de la tragedia de Adamuz: «La probabilidad de que un accidente así se repita es bajísima»

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, mandó un «mensaje de tranquilidad» a los pasajeros de tren en España el 23 de enero de 2026, cinco días después del accidente de Adamuz, y aseguró que «la probabilidad» de que se produjera un accidente de estas características era «baja, bajísima». Más de nueve meses después, al menos 64 personas han fallecido tras una colisión de un tren AVE de Renfe con un convoy Iryo, a la altura de Urda (Toledo).

«¿Qué garantía les pueden ofrecer a los que ahora mismo viajan en trenes de alta velocidad?», preguntó un periodista a Puente, en una comparecencia tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. El ministro socialista recogió el testigo y dijo que «en treinta y pico años, con estas consecuencias y estas características, no se había producido nunca».

El ministro de Sánchez aseguró también el 9 de junio, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de aquel día, que las posibilidades de que se diera «un accidente con resultado de muerte en España en un viaje en tren» eran «limitadísimas». Estas declaraciones se produjeron casi cinco meses después de la tragedia de Adamuz, que dejó 46 muertos, y también vuelven a la palestra después de la fatal colisión de este miércoles.

Puente se mostró ese día «seguro» de que «quien se sube a un tren en España, más allá de las incidencias, o de los problemas que puede tener, se sube sabiendo que es un medio seguro, muy seguro». El ministro de Transportes presumió incluso de que el sistema ferroviario en España es «mucho más seguro, desde luego, que viajar en coche», y para ello dijo creer que «nadie cuando se sube al coche, piensa que se vaya a matar».

«Las posibilidades de que haya un accidente con resultado de muerte en España en un viaje en tren son limitadísimas», afirmó Puente tras el Consejo de Ministros del 9 de junio, si bien destacó que esto «no quiere decir que no se puedan producir, como por desgracia se han producido en el caso de Adamuz o en el caso de Angrois, en el año 2013». Para finalizar, el ministro de Transportes mandó un recado y dijo, irónicamente, no recordar si «después de aquel accidente», bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, «hubo algún exorcismo sobre la red ferroviaria española».

Las declaraciones de Puente

A estas palabras se les pueden sumar otras declaraciones de Puente, como la que pronunció en el Senado el 17 de septiembre de 2024. Entonces, con tono chulesco, dijo «reiterar por cuarta vez» que «el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia». Desde entonces se han producido dos gravísimos accidentes con más de 100 muertos, Adamuz y Urda, además de las múltiples incidencias que han afectado a la circulación diaria.

«El miedo es libre», deslizó Puente el 25 de enero de 2026, días después de la tragedia de Adamuz, en una entrevista a El País, cuando fue preguntado si el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible entendería que la gente pueda sentir miedo al viajar en tren después del accidente que causó la muerte a 46 personas.