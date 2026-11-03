Óscar Puente dimite como ministro de Transportes, última hora en directo | Reacciones y noticias de la dimisión y las elecciones generales del 29-N
Sigue en directo la última hora de la dimisión de Óscar Puente tras el accidente de tren de Urda
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dimite de su puesto y rechaza ir en las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre tras la tragedia de Urda (Toledo), en la que han muerto 69 personas.
El político socialista lo ha anunciado en una comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso. «Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de gravedad en menos de un año. Esta decisión la hago pública hoy. La culpa no puede morir sola», decía Óscar Puente en la Cámara Baja.
Última hora de la dimisión de Óscar Puente y el accidente de tren de Urda, en directo
Así anunciaba Puente su dimisión
Óscar Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes tras cuatro horas de comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso.
Puente seguirá en la papeleta del PSOE por Valladolid pese a anunciar su renuncia al 29-N
Óscar Puente ha anunciado que renuncia a concurrir a las próximas elecciones generales tras dimitir como ministro de Transportes por la tragedia ferroviaria de Urda. Sin embargo, su nombre seguirá encabezando la papeleta del PSOE al Congreso por Valladolid el próximo 29 de noviembre.
Las candidaturas proclamadas han sido publicadas este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado y ya no pueden modificarse en las papeletas. Según un acuerdo de la Junta Electoral Central, no se imprimen nuevas cuando un candidato renuncia después de la proclamación.
La renuncia de Puente sí puede hacerse efectiva: la normativa electoral establece que las bajas producidas después de la proclamación se cubren con los siguientes integrantes de la candidatura y, en su caso, con los suplentes. Detrás del ya ex ministro figura la titular de Igualdad, Ana Redondo.
Miriam Nogueras, tras la dimisión de Puente: «Era inaplazable»
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado que la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda «era inaplazable». «Lo dijimos el viernes», ha recordado.
Tellado carga contra Sánchez: «Era imprescindible, pero no suficiente»
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado que la dimisión de Óscar Puente «era imprescindible, pero no suficiente» y ha señalado a Pedro Sánchez como responsable de nombrarle ministro de Transportes y mantenerle en el cargo tras la tragedia de Adamuz.
Tellado también ha recordado que el presidente del Gobierno nombró para ese ministerio a José Luis Ábalos y ha lanzado un mensaje de cara a las elecciones generales: «El 29-N les dimitiremos a todos».
Rufián: «Lo importante es saber si el sistema ferroviario español es seguro»
El diputado de ERC, Gabriel Rufián, sobre la dimisión de Óscar Puente: «Es su decisión. Aquí lo importante es saber si el sistema ferroviario español es sostenible, seguro». Además, asegura que Puente ha sido un «gran ministro».
Mónica García elogia la dimisión de Puente: «Un gesto honroso»
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha elogiado la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda. Ha asegurado que deja el cargo «dando la cara y dando todas las explicaciones que se le pueden exigir a un ministro en estas circunstancias».
García ha calificado su salida de «gesto honroso» y ha añadido: «No, no todos los políticos somos iguales. Un gusto haber compartido Consejo de Ministros contigo».
Dimite Óscar Puente dando la cara y dando todas las explicaciones que se le pueden exigir a un ministro en estas circunstancias.
Un gesto honroso que pone los estándares de la política en la dignidad y la empatía con las víctimas.
No, no todos los políticos somos iguales. Un gusto haber compartido Consejo de Ministros contigo.
— Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 3, 2026
El Metropolitano recuerda a las víctimas de Urda: «Gobierno culpable»
El Metropolitano ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y por Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido este martes. Durante el homenaje, el fondo sur ha mostrado una pancarta con el mensaje: «Gobierno culpable. Ni olvido ni perdón». Desde esa zona de la grada también se han escuchado insultos contra Pedro Sánchez.
Ester Muñoz (PP), tras la dimisión de Puente: «Llega 116 muertos tarde»
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha declarado este martes por la noche en el Congreso que la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes «llega 116 muertos tarde», en alusión a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo) en menos de un año.
Muñoz ha participado este martes en la Diputación Permanente del Congreso en la que, en su turno final, Puente ha anunciado su dimisión como ministro de Transportes y también como candidato del PSOE a las próximas elecciones generales.
Abascal exige la dimisión de Sánchez tras la salida de Puente: «La responsabilidad es suya»
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reclamado la dimisión de Pedro Sánchez tras la salida de Óscar Puente del Ministerio de Transportes. «Sánchez siempre se esconde detrás de sus esbirros. Pero la responsabilidad es suya», ha escrito en un mensaje en redes sociales.
Abascal ha exigido que el presidente del Gobierno se ponga «a disposición judicial» y ha pedido una «respuesta masiva de los españoles en las urnas».
Ábalos, Koldo, el fiscal general, Cerdán, los delegados del Gobierno de Ceuta y Madrid, Zapatero, Paco Salazar, Montse Minguez, su mujer y su hermano….
¡Y ahora Oscar Puente!
Sánchez siempre se esconde detrás de sus esbirros. Pero la responsabilidad es suya. Es el capo de la mafia. Es el cerebro de la organización criminal que nos gobierna.
Su traición mata. Su corrupción mata. Solo la respuesta masiva de los españoles en las urnas puede sentarle en el banquillo, y recuperar la esperanza y la dignidad nacional.
Sánchez es quien debe dimitir para ponerse a disposición judicial.
— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 3, 2026
Óscar Puente dimite
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presenta su dimisión tras las tragedias de Urda y Adamuz.
El político socialista lo ha anunciado en una comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso.
Puente también renuncia a formar parte de las listas del próximo 29 de noviembre para las elecciones generales, porque un ministro de Transportes «no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año».
Tres vagones chocan contra una locomotora en Barcelona
Tres vagones de mercancías se han salido este martes de una vía privada de la empresa Cargill en Martorell (Barcelona) y han chocado contra una locomotora de Renfe Mercancías situada en una vía de Adif.
El maquinista ha sido trasladado a un centro hospitalario por protocolo y se encuentra en buen estado, según fuentes del sector. El incidente no ha afectado a la circulación ferroviaria de la red general.
El PNV pide la dimisión de Puente: «Ha perdido el tren de la confianza»
El PNV ha pedido la dimisión de Óscar Puente tras los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz. Su diputado Mikel Legarda ha reclamado al ministro que dé un paso al lado para recuperar la confianza de los ciudadanos en la alta velocidad.
«Usted ha perdido el tren de la confianza y ya no tiene remedio», le ha dicho durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso. Legarda ha sostenido que las tragedias no pueden tratarse como accidentes puntuales.
UGT se querella contra Adif por la filtración de los audios del accidente de Urda
UGT se ha querellado contra Adif por la filtración de los audios que señalan a un empleado tras el accidente ferroviario de Urda, según informa OKDIARIO.
La difusión de las conversaciones entre el centro de control y los maquinistas de los trenes implicados en la tragedia ha provocado el rechazo de organizaciones sindicales del sector ferroviario.
Belarra: «Cargan ustedes contra el eslabón más débil»
Ione Belarra, de Podemos, ha afeado a Puente que hablara de un «fallo humano» tras la tragedia de Urda, que acabó con la vida de 69 personas: «Cargan ustedes, señor ministro, contra el eslabón más débil de la cadena para protegerse a sí mismos y para proteger a los de arriba».
Vox exigirá responsabilidades penales a Sánchez y Puente por el accidente de Urda
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha asegurado que su partido hará «lo imposible» para que Pedro Sánchez y Óscar Puente asuman su responsabilidad «penal» por el accidente ferroviario de Urda.
Durante la comparecencia del ministro en la Diputación Permanente, Millán ha acusado a Puente de «escurrir el bulto» e imponer un relato para exculparse. También le ha reprochado que no atendiera a las advertencias sobre problemas en el sistema ferroviario: «No faltaron los avisos, faltaron las respuestas».
Garamendi apoya la petición de Feijóo de desconvocar la huelga
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha valorado «muy positivamente» la petición de Alberto Núñez Feijóo a los sindicatos para que reconsideren la huelga general del 11 de noviembre tras la tragedia de Urda.
Garamendi ha calificado la convocatoria de «huelga electoral» y ha defendido que es momento de trabajar y arreglar «los trenes, las infraestructuras y nuestro país».
Junts: «El PP no es la solución y es evidente que ustedes tampoco»
Las declaraciones de Míriam Nogueras tras la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) muestran un giro estratégico de cara al 29-N. Al culpar por igual al PP y al PSOE de una gestión «incompetente» de las infraestructuras, Junts busca desmarcarse de su apoyo a Pedro Sánchez para evitar el desgaste electoral: «El PP no es la solución y es evidente que ustedes tampoco lo son», ha manifestado.
Rufián cree que Puente es un «buen político» pese a los accidentes de tren
Gabriel Rufián (ERC) ha asegurado que Óscar Puente es un «buen político» después de que haya habido en nueve meses dos accidentes ferroviarios que elevan el número de fallecidos a 115 y el propio ministro pusiera el foco de la última tragedia en el «fallo humano» de un trabajador.
Sumar califica de «insuficientes» las explicaciones de Puente y pide su dimisión
Los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han pedido la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda: «Dé explicaciones y presente su dimisión», ha asegurado Verónica Barbero, líder de Sumar.
Juan Antonio Valero Molares, también de Sumar, asegura que las explicaciones del ministro han sido «insuficientes» y añade que España es el país de la Unión Europea con más muertos en accidentes de tren en los últimos 25 años.
Pepa Millán: «El accidente era evitable»
La diputada Pepa Millán ha asegurado que la tragedia de Urda «era evitable» y afea las palabras del ministro Puente por decir que se debió a un «error humano»: «Es un insulto», añade.
Comienzan las preguntas de Vox por parte de Pepa Millán
La diputada Pepa Millán comienza las preguntas por parte de Vox al ministro Óscar Puente enviando una convalecencia a los familiares de los fallecidos del accidente ferroviario de Urda (Toledo).
Ester Muñoz: «Gobernar es gestionar, es anticiparse»
Ester Muñoz ha señalado que gobernar es «gestionar, anticiparse y cumplir los compromisos».
Ester Muñoz: «Es incapaz de empatizar con el dolor ajeno»
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra Óscar Puente asegurando que el ministro es «incapaz de empatizar con el dolor ajeno».
Ester Muñoz: «Se ha comportado como si los accidentes de Adamuz y Gelida no hubieran ocurrido»
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha reprochado al ministro de Transportes, Óscar Puente, que siga en el cargo tras los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, que, según ha señalado, han dejado un balance conjunto de 116 fallecidos. «Usted no ha dimitido ni ha sido cesado», ha criticado durante su intervención.
Muñoz ha acusado al ministro de comportarse durante estos meses como si ambas tragedias no hubieran ocurrido y ha cuestionado su actitud ante los problemas del servicio ferroviario. En este sentido, ha calificado de «frivolidad» que en las últimas semanas se le haya visto «bailar y reírse» de los incidentes que sufren diariamente los usuarios, los maquinistas y los trabajadores del sector.
Ester Muñoz: «Señor Puente, usted es ministro para evitar accidentes, no para explicarlos»
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, le ha reprochado a Óscar Puente que es ministro «para evitar accidentes, no para explicarlos».
Óscar Puente: «El sistema ferroviario español está entre los más seguros del mundo»
El ministro de Transporte ha asegurado que el sistema ferroviario español está entre los más seguros del mundo» a pesar de los dos accidentes de tren ocurridos en apenas 10 meses.
Óscar Puente anuncia cambios y anulaciones gratuitos en los servicios ferroviarios con origen o destino en Andalucía hasta el 15 de noviembre
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que los viajeros podrán realizar cambios y cancelar sus billetes sin coste adicional en todos los servicios ferroviarios con origen o destino en Andalucía. La medida estará vigente, por el momento, hasta el próximo 15 de noviembre de 2026.
Óscar Puente ve «prematuro» fijar una fecha para restablecer la circulación en la vía afectada
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha considerado precipitado establecer un plazo para recuperar la normalidad en la infraestructura ferroviaria afectada. Según ha explicado, primero deberán concluir los trabajos en la zona y cumplirse todas las indicaciones de la autoridad judicial. Solo después podrán comenzar las obras necesarias para reponer la vía y restablecer el servicio.
Óscar Puente asegura que «canceló su agenda» y se desplazó al Centro de Control de Atocha «tan pronto» como fue informado
«Tan pronto como fui informado del accidente, el mismo miércoles 28 a primera hora de la mañana, cancelé un acto que tenía agendado y me desplacé, junto con el presidente de Adif, al Centro de Control de Adif en Atocha, al que llegué apenas una hora después, alrededor de las 09:40 horas», ha subrayado el ministro de Transporte.
Puente defiende que la línea Madrid-Sevilla «no es una infraestructura abandonada ni olvidada»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado que la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla se encuentre abandonada y ha defendido las inversiones realizadas por el Gobierno para su modernización. «Ha sido este Gobierno el que ha puesto en marcha un plan de renovación con una inversión global de 780 millones de euros», ha asegurado.
En este sentido, ha detallado que se han formalizado 90 contratos destinados a mejorar distintos elementos de la infraestructura, entre ellos la superestructura, la electrificación y los sistemas de señalización, control y telecomunicaciones.
Óscar Puente: «El LZB es un sistema muy contrastado»
El ministro ha asegurado que el sistema de seguridad LZB, que falló el día del accidente, es un sistema «muy contrastado».
Óscar Puente: «El AVE superó los 160 kilómetros por hora»
El ministro de Transportes ha asegurado ante la Cámara Permanente que el tren AVE llegó a alcanzar los 160 kilómetros por hora antes de embestir al Iryo.
Óscar Puente comienza su explicación del accidente
EL ministro ha comenzado su explicación de cómo fue el accidente, señalando que el Iryo pidió avanzar con una marcha «a la vista» y no con la marcha normal.
Óscar Puente sobre los fallecidos en Urda: «No son números, son personas»
El ministro de Transportes ha comenzado su declaración señalando su solidaridad con las víctimas, matizando que los fallecidos «no son números, sino personas».
Comienza la comparecencia de Óscar Puente
Ha comenzado la comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente.
El PP exige acceso a la información diaria que Correos envía a Interior sobre las solicitudes de voto por correo
El PP ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) tener acceso a la información que la sociedad estatal Correos proporciona diariamente al Ministerio del Interior sobre la evolución de las solicitudes de voto por correspondencia.
En un comunicado, el PP no cuestiona que Interior reciba ese parte diario, pero exige que la información sea compartida «al mismo tiempo, con el mismo nivel de detalle y en las mismas condiciones» con la JEC y con todas las formaciones que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
A su juicio, se trata de «información especialmente relevante» en pleno proceso electoral, pues incluye la evolución diaria de las solicitudes de voto por correo, cifras de entrega de la documentación a los electores y votos enviados a las Mesas, así como la comparación con anteriores elecciones.
El Senado celebrará sus jornadas de puertas abiertas durante los dos últimos días de campaña
El Senado celebrará sus jornadas anuales de puertas abiertas el jueves 26 y el viernes 27 de noviembre, por lo que coincidirán con los dos últimos días de la campaña de las elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
Las dos jornadas serán en horario ininterrumpido desde las 10.00 hasta las 19.00 horas, en las que los ciudadanos que acudan a la Cámara Alta se encontrarán con los rincones que no suelen identificarse con las imágenes de los debates, como son la biblioteca de estilo neogótico o un trono de la época de la reina Isabel II, y que también fue utilizado por los monarcas Amadeo de Saboya, Alfonso XII, Alfonso XII y el dictador Francisco Franco.
Lo primero que se encontrarán los visitantes será el Antiguo Salón de Plenos, uno de los sitios más reconocibles de la Cámara, después de que el presidente del Senado, Pedro Rollán, haga la tradicional apertura de la ‘Puerta del Rey’, que solo se utiliza en situaciones como estas.
Posteriormente, accederán a las diferentes salas habilitadas a través de un recorrido, que incluye los Despachos de Honor de la Presidencia, el salón de Conferencias, las salas Manuel Broseta Pont y Manuel Giménez Abad y la biblioteca, para posteriormente acabar saliendo por la calle Bailén.
Transportes pide al juez autorizar trabajos para reponer línea y se pone plazo de 10 días
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que hoy han solicitado permiso a la juez encargada de la investigación del accidente de trenes en Urda (Toledo) para que autorice iniciar las labores de reconstrucción y reposición de la línea y estima en diez días naturales la posibilidad de ponerla en servicio.
En este sentido, ha indicado que ya han concluido los trabajos de retirada de material y de los coches de los trenes de alta velocidad siniestrados sobre las vías, accidente que ha dejado 69 fallecidos y decenas de heridos.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha apuntado que la línea entre Madrid y Andalucía se ha visto afectada en algo más de 40 metros, pero que por prudencia operarán en un entorno de unos 400 metros hasta reponer por completo el servicio.
El equipo de psicólogos desplegado en Urda visita el colegio para atender a los niños
El equipo de psicólogos desplegado en Urda (Toledo) para atender las necesidades de los vecinos ha visitado, este martes, el CEIP Santo Cristo de la localidad toledana para prestar ayuda psicológica a los niños.
El alcalde de Urda, Manuel Galán, ha señalado a los medios de comunicación que los menores «también necesitan esa atención» después del accidente ferroviario que el pasado miércoles se cobró la vida de al menos 69 personas.
Galán ha hecho estas declaraciones en la zona cero del accidente, donde se ha desplazado para visitar el altar habilitado para depositar flores en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario.
Desde este lunes, un equipo de psicólogos de Cruz Roja de la provincia de Toledo y otro de Córdoba, que ya intervino con el pueblo de Adamuz tras el accidente de este mismo año, trabajan con los vecinos junto a la Fundación Psicología sin Fronteras, que ha sido movilizada por el Ministerio de Sanidad.
Más de 300 sanitarios, 145 ambulancias y 8 helicópteros en dispositivo sanitario de Urda
Un total de 319 profesionales sanitarios y de emergencias, entre personal médico y de enfermería, técnicos de emergencias y pilotos de helicóptero, han participado en el dispositivo desplegado para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
Según ha explicado a EFE este martes el gerente de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS) del Sescam, Alberto López Ballesteros, se ha movilizado a ocho helicópteros, 145 ambulancias y dos puestos sanitarios avanzados.
La asistencia se organizó en dos áreas diferenciadas, una para cada tren, desde las que en un primer momento los equipos de emergencias clasificaron a los heridos según la gravedad de sus lesiones, comenzaron a estabilizarlos y coordinaron su evacuación a los hospitales.
Feijóo dice que Puente no tiene «ninguna credibilidad» y pide su dimisión: «Es peor ministro que Ábalos»
El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, no tiene «ninguna credibilidad» cuando anuncia medidas tras los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo), que han provocado más de un centenar de fallecidos. Tras pedir su dimisión, ha llegado a subrayar que es «peor ministro» que su antecesor, José Luis Ábalos, que está en prisión por el ‘caso mascarillas’.
«¿Decir que va a reducir el tráfico después de Adamuz? ¿Decirlo después del accidente de Toledo? Yo sería incapaz de representar el papel del señor Óscar Puente. Sería incapaz. Todo lo que diga, lamentablemente, no tiene ninguna credibilidad», ha afirmado Feijóo.
Así se ha pronunciado después de que Puente haya anunciado una reducción del tráfico ferroviario de alta velocidad Madrid-Sevilla para que la reanudación del servicio se haga con la máxima fiabilidad. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad española tras la tragedia de Urda.
Jorge Azcón le pide a Óscar Puente los informes técnicos de la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, le ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, los informes técnicos sobre la línea del AVE Madrid-Zaragoza-Barcelona a través de una carta enviada este martes.
Azcón señala en la misiva que las declaraciones por parte del ministro realizadas el pasado viernes, donde ha asegurado estar valorando el corte total del servicio ferroviario de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona para acometer las obras de renovación de la infraestructura, han generado una profunda preocupación en el Gobierno y en la sociedad en Aragón.
El presidente de la comunidad le pide al ministro información sobre la actuación que realizará el Ejecutivo Nacional en esta línea ferroviaria, ya que dichas declaraciones han generado «intranquilidad y preocupación» entre los ciudadanos.
La Guardia Civil descarta la presencia de explosivos en el vuelo que aterrizó en Murcia con un aviso de bomba
La Guardia Civil descarta la presencia de explosivos en el vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (Corvera), donde se ha activado el protocolo de seguridad tras recibir un aviso de bomba en un avión de Ryanair procedente de Manchester (Reino Unido). La aeronave ha aterrizado a las 10:30 horas de este martes, dentro del horario previsto, según ha confirmado el gestor aeroportuario.
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha anunciado en horas de la tarde de este martes que efectivos de Guardia Civil no han encontrado explosivos en el avión de Ryanair procedente de Mánchester, que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia a las 10.30 horas y sobre el que habían dado un aviso de bomba.
El juez encarga a la UDEF identificar al autor del grabado de las joyas de Zapatero para esclarecer su procedencia
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encomendado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investigar una letra ‘T’ grabada en algunas de las joyas encontradas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de identificar a su fabricante y esclarecer su procedencia.
Para ello, los investigadores podrán recurrir a organismos internacionales como Interpol y Europol para tratar de localizar al autor de las piezas, cuyo valor ha sido estimado en un millón de euros por la joyería Yanes.
El magistrado mantiene sus dudas sobre la explicación ofrecida por el expresidente del Gobierno, quien sostiene que las joyas fueron un regalo del rey de Arabia Saudí en 2007. Entre los elementos que generan interrogantes figuran la ausencia de documentación que acredite su origen y la falta de sus estuches originales.
El hallazgo de las piezas en una caja fuerte ha dado lugar a la apertura de una pieza separada en la que se investigan posibles delitos de fraude fiscal, contrabando y malversación.
La investigación se enmarca en la causa que dirige Calama sobre José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de corrupción.
La Federación de Hoteles pide alternativas de transporte y cuantifica las pérdidas en más de 7 millones
La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat) ha reclamado alternativas de transporte eficaces, información clara y un calendario técnico de recuperación ante la interrupción ferroviaria entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo).
Según ha informado la Fahat en una nota, el informe actualizado de Fahat ha estimado una reducción de 146.000 pernoctaciones en los hoteles y alojamientos turísticos andaluces analizados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026. El impacto económico asociado a esa menor actividad se cifra en 7,51 millones de euros, valorados a partir de los ingresos por alojamiento que dejarían de generarse. «La accesibilidad y la confianza en las conexiones son claves para recuperar las reservas».
El cálculo abarca noviembre y diciembre e incluye tanto el efecto del corte hasta la reapertura hipotética del 23 de noviembre como la recuperación gradual de la demanda posterior. Esa fecha es «una hipótesis de cálculo, no un anuncio de restablecimiento del servicio».
Puente dice entender algunas peticiones de dimisión, pero rechaza de plano la de Feijóo
El titular de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que entiende perfectamente algunas peticiones de dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) porque llegan de personas que van «de buena fe», pero ha rechazado de plano que pueda pedirlo el PP o su líder, Alberto Núñez Feijóo.
«Yo no he tomado ninguna decisión que haya contribuido a causar este daño; no he omitido la toma de ninguna decisión política que haya contribuido a causar este daño y, cuando he tenido que responder, estaba en mi puesto de trabajo y he respondido, como estoy haciendo hoy, dando la cara sin esconderme», ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
A su juicio, son tres diferencias «radicales» con la actitud del PP. En la memoria reciente, ha señalado, hay «docenas» de casos en los que la acción, la omisión o la falta de respuesta de los populares «han contribuido a la causación del daño»
Bendodo (PP) asegura que el accidente es el «colapso de una etapa negra» y pide un cambio para que entre la gestión
El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el accidente de Adamuz (Córdoba) «ya destapó la situación de abandono» de la red ferroviaria y el accidente de Urda (Toledo) «confirma definitivamente el colapso de un sistema y, sobre todo, el colapso de una etapa negra en la que Pedro Sánchez ha estado al frente del Gobierno de España».
Bendodo ha dicho que en el PP van a ser respetuosos, pero también «contundentes» con este doble accidente que ha causado más de cien muertos. «Lo vamos a hacer por las víctimas y las familias porque lo que necesitan fundamentalmente es que se sepa la verdad».
Tras preguntarse por qué ha ocurrido este doble accidente en nueve meses ha avanzado que tras las elecciones generales del 29 de noviembre, Bendodo ha considerado que la mayor ayuda que se le puede prestar a los familiares de las víctimas es que conozcan la verdad, aunque «la actitud del Gobierno no va por ese camino» porque el mismo día del accidente se filtran de forma «sesgada» unos audios «editados, con trozos cortados, para intentar coger a un controlador de Adif como cabeza de turco».
El PP pide al Gobierno medidas que garanticen el teletrabajo a afectados por la interrupción del AVE a Ciudad Real
La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha exigido al Gobierno central la puesta en marcha de un plan extraordinario para proteger a los miles de trabajadores de Ciudad Real y Puertollano afectados por la interrupción de la conexión de Alta Velocidad con Madrid tras el accidente de Urda.
Según Fúnez, esta interrupción está suponiendo en muchos casos hasta seis horas de desplazamientos para acudir a sus puestos de trabajo por parte de los afectados.
«La tragedia ferroviaria en Urda no puede convertirse también en una tragedia laboral y familiar», ha defendido Fúnez en redes sociales, según informa al partido.
Feijóo recrimina a Sánchez que no haya dado el pésame al PP por la muerte de Fátima Báñez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recriminado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Transportes, Óscar Puente, que no le hayan dado el pésame a su partido por la muerte de la exministra popular Fátima Báñez en el accidente ferroviario de Urda.
Feijóo ha precisado que sí ha recibido condolencias por WhatsApp de dos ministros del gabinete de Sánchez, uno del PSOE y otro de Sumar, pero ninguna llamada ni ningún mensaje ni del presidente ni del titular de Transportes.
Eso demuestra, en su opinión, que Sánchez tiene «un problema de talante y de entender que un presidente de Gobierno está por encima de las discrepancias», que gobierna para «quien le vota y no le vota» y que debería tener «cortesía» con el jefe de la oposición.
Feijóo ha cuestionado además las medidas anunciadas por Puente tras el Consejo de Ministros de este martes, al considerar que no son creíbles. «Es la segunda vez que llueve sobre mojado», ha señalado el líder del PP.
Tellado defiende que Mazón «asumió responsabilidades y dimitió» tras la DANA mientras que Puente se «aferra a la silla»
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha defendido que el expresident de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón «asumió sus responsabilidades y dimitió» a raíz de su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 234 víctimas mortales, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, está «aferrándose a la silla» tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), con 69 fallecidos, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lo nombró, no está «dispuesto a asumir ninguna de las responsabilidades».
Así lo ha manifestado, en una entrevista, preguntado por si su formación aplica ahora el mismo criterio para reclamar dimisiones que los exigidos en accidentes o catástrofes mortales ocurridos bajo gobiernos del PP.
La Guardia Civil da por finalizada la búsqueda de restos en Urda
La Guardia Civil ha dado por finalizada la búsqueda de restos en el lugar del accidente ferroviario, en el que han muerto 69 personas.
Huelva exige «un plan de inversión real» para evitar tragedias como Adamuz y Urda
El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, ha exigido este martes al Gobierno central un plan de inversión real “para acabar con el abandono sistemático del mantenimiento del actual sistema ferroviario nacional” y evitar tragedias como las de Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba), así como ayudas a los sectores afectados por el aislamiento que sufre Huelva.
En rueda de prensa, el Ayuntamiento también demanda una auditoría externa e independiente, “con resultados públicos, de la señalización, el mantenimiento y los protocolos de gestión del tráfico en todas las líneas de alta velocidad y convencionales, empezando por el corredor Madrid-Andalucía”.
Óscar Puente: «Si no tienes Alta Velocidad no eres nadie»
El ministro de Transportes ha preguntado a las personas que están atendiendo a su comparecencia si alguna vez «han renunciado a la alta velocidad». De igual manera, ha resaltado que la frase «Si no tienes alta velocidad, no eres nadie» es de las que más escucha
Puente asegura que los ministros de Sumar no le pidieron la dimisión en el Consejo de Ministros
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que los ministros de Sumar que participaron este miércoles en el Consejo de Ministros no le han pedido que dimita por el accidente ferroviario de Urda que ha provocado 69 fallecidos.
«Ni dentro ni fuera ningún compañero de Sumar me ha pedido la dimisión» ha indicado Puente en la rueda de prensa de este martes en La Moncloa, asegurando que, por el contrario, ha habido «muchas muestras de afecto y de cariño» que, asegura, agradece.
Puente ha sido cuestionado al respecto, después de que los partidos que forman Sumar hayan pedido que dé un paso a un lado después del accidente de la semana pasada, que se produce además solo unos meses después de otro accidente mortal en Adamuz (Córdoba), que provocó 46 fallecidos.
Puente reprocha a Juanma Moreno sus palabras sobre el tren: «No son propias de un representante institucional»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien aseguró que no se subiría a un tren en las actuales circunstancias. Puente ha calificado estas palabras de «irresponsables» y ha considerado que están «fuera de lugar», aunque ha reconocido que entiende la desconfianza que puedan generar los últimos accidentes ferroviarios.
Óscar Puente anuncia la implantación completa del sistema ERTMS en la línea Madrid-Sevilla
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que se completará el despliegue del sistema de seguridad ferroviaria ERTMS en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Sevilla, con el objetivo de garantizar su plena implantación.
Óscar Puente defiende la seguridad de la red ferroviaria española: «Lo es con liberalización o sin ella»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha rechazado que la liberalización del sector ferroviario sea «la raíz» de los problemas actuales y ha defendido que la red española es segura independientemente de que exista competencia entre operadores.
Puente ha asegurado que la infraestructura ferroviaria cuenta con capacidad técnica para transportar más viajeros y «asumir más tráfico». Asimismo, ha valorado positivamente el impacto económico de la liberalización para los usuarios, aunque ha reconocido que ha sido «desastrosa» para los operadores.
Óscar Puente anuncia medidas para «limitar los precios» del transporte alternativo tras el accidente de Urda
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que el Gobierno ha puesto en marcha medidas para «limitar los precios» de los servicios alternativos al ferrocarril y evitar así posibles «subidas abusivas» de las tarifas tras el accidente de Urda (Toledo), que mantiene interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.
Puente anuncia cambios en los protocolos de control y seguridad: «Será validado por un segundo controlador humano»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado una modificación de los protocolos de control y seguridad ferroviaria para reforzar las garantías en la gestión de incidencias. Entre las novedades, se incorporará un sistema de «validación cruzada» que exigirá la intervención de un segundo controlador humano cuando se produzca un fallo en los sistemas LZB o ERTMS antes de reanudar la circulación.
Óscar Puente explica que la línea Madrid-Sevilla se retomará de «forma reducida»
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido la necesidad de introducir cambios en los protocolos de actuación tras los «terribles accidentes» registrados en la línea ferroviaria entre Madrid y Sevilla. Según ha señalado, se incorporarán nuevas soluciones tecnológicas, se reforzarán los mecanismos de control y se incrementarán las medidas de seguridad y los recursos humanos.
Puente ha anunciado que se completará la implantación del sistema ERTMS, exigido por la Unión Europea, en esta línea ferroviaria, además de llevar a cabo una «revisión extraordinaria» de sus instalaciones.
Asimismo, el titular de Transportes ha avanzado que, una vez restablecido el servicio, se adoptará una medida de carácter preventivo: reducir el número de frecuencias que operan actualmente entre Madrid y Sevilla.
Díaz Ayuso acusa a Sánchez de ser «culpable del secuestro ilegal y los actos violentos» en la Puerta del Sol durante 38 días: «Es el legado que deja de caos y miseria»
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que Pedro Sánchez es el culpable del «secuestro ilegal y actos violentos» ocurridos en Sol durante la acampada.
«Pedro Sánchez ha permitido otra vez una situación ilegal que se ha producido en Madrid durante 38 días. Sánchez consintió, por interés político, que se ocupara ilegalmente la Puerta del Sol. Sánchez y su delegado en Madrid hasta hace una semana, son culpables, responsables del secuestro de este lugar público, de los actos violentos que se han llevado a cabo durante todos estos días, 38 días, en esta plaza y en toda la zona», ha señalado Ayuso.
El Gobierno aprueba ayudas y anticipos para los afectados del accidente por 30 millones
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de ayudas para los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), dotado con 30 millones de euros, que incluye ayudas directas complementarias a las indemnizaciones y un sistema de anticipos de indemnizaciones por responsabilidad civil.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que con este paquete de ayudas, similar al implementado tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en enero pasado, pretende no solo dar apoyo material, sino también «certidumbre».
Tanto las ayudas directas como los anticipos —que serán no reembolsables, estarán exentos de tributación y serán compatibles con otras ayudas e indemnizaciones— ascenderán a 72.121 euros por fallecimiento y entre 2.400 y 84.141 euros por lesiones.
Óscar Puente: «Nos comprometemos a trabajar sin descanso para recuperar la confianza de la ciudadanía»
El ministro de Transportes ha asegurado que desde el Gobierno se comprometen a «trabajar sin descanso» para que la ciudadanía «recupere la confianza» en el sistema ferroviario.
Suspendidos los trenes entre Madrid y Valladolid por un fallo eléctrico
Debido a un fallo eléctrico ocurrido a las 10:00 horas, los trenes entre Madrid y Valladolid se han suspendido.
Comparece Óscar Puente tras el Consejo de Ministros
El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece tras el Consejo de Ministros para explicar el paquete de ayudas tras el accidente de Urda.
Feijóo asegura que el PP vasco «entiende» el pacto con Vox en el Senado porque busca «proteger» Guipúzcoa
El líder de PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que el PP vasco «entiende» el acuerdo que han sellado con Vox en el Senado, ya que, según ha dicho, se trata de «proteger Guipúzcoa», después de que el pacto de PSOE y Bildu esta legislatura haya consistido en «excarcelar a etarras con centenares de años de condena por asesinato».
En los Desayunos Informativos de Europa Press, Feijóo ha admitido que ha hablado con sus «colegas» del PP en Guipúzcoa y en el País Vasco tras ese pacto con la formación de Santiago Abascal, igual que lo ha hecho con el PP catalán. El PP ha renunciado a presentar listas en tres provincias a la Cámara Alta, entre ellas Guipúzcoa, y Vox en seis.
El líder del PP ha indicado que han actuado de forma «responsable ante un momento determinante» en España. Así, ha subrayado que el PSOE ha realizado «un cambio de reglas» y ha añadido que ahora el PP tenía «dos posibilidades»: «la melancolía o el rigor».
Irene Montero insiste en exigir la «renacionalización» del sistema ferroviario: «Todo lo demás es un parche»
La cabeza de lista de Podemos en las elecciones generales, Irene Montero, ha insistido en que el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe anunciar en su comparecencia este martes en la Diputación Permanente «la renacionalización» del sistema ferroviario tras el accidente de la pasada semana en Urda (Toledo).
A preguntas de los medios tras reunirse con trabajadoras de Inditex en A Coruña, la dirigente de la formación morada ha reiterado que hay «un consenso social» en que el ministro «debe dimitir», pero, además, ha remarcado que se debe poner el foco en la «liberalización».
«Cuando se empieza a hacer negocio con un servicio público y con un derecho, se pone en riesgo la vida de la gente. Se ve en la sanidad, se ve en la lucha contra la violencia machista y se ve también en los transportes», ha reprochado.
C-LM mantendrá activado el Platecam en nivel 1 hasta que concluyan los trabajos de la Guardia Civil en Urda
El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Ruiz Molina, ha señalado que la Administración regional mantendrá activado el Plan Territorial de Emergencia (Platecam) en Nivel Operativo 1 mientras continúen los trabajos de la Guardia Civil en la zona del accidente.
«Lo vamos a seguir manteniendo en tanto en cuanto la Guardia Civil siga realizando esas inspecciones oculares en Urda, entre otros motivos porque les estamos dando el suministro de avituallamiento», ha señalado el consejero en declaraciones a medios desde el Palacio de Fuensalida, apuntando que es probable que este martes «finalice, según nos informó la Guardia Civil, esa inspección ocular» que constituye la última tarea del Instituto armado en la zona del accidente.
Activan el protocolo de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Murcia por un aviso de bomba en un avión
El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) ha activado el protocolo de seguridad tras recibir un aviso de bomba en un avión de Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido). La aeronave ha aterrizado a las 10:30 horas, dentro del horario previsto, según ha confirmado el gestor aeroportuario. De acuerdo con la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, los 114 pasajeros y los siete miembros de la tripulación ya han desembarcado y están siendo sometidos a los correspondientes controles de seguridad por parte de la Policía Nacional.
El delegado de Gobierno en Cantabria denuncia que un concejal del PP en Ruesga le abofeteó en una feria ganadera
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha interpuesto este lunes una denuncia ante la Guardia Civil contra el concejal del PP en el Ayuntamiento de Ruesga David Setién, por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.
En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad ha denunciado que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba. Así lo ha informado este martes el propio Casares.
Mientras, en un comunicado, la Delegación del Gobierno ha indicado que el representante del Estado en la región ha presentado la denuncia por recomendación de responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los ingenieros recalcan que lo grave es que el sistema permitiera encadenar tales fallos
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil asegura en un comunicado que lo grave es que el sistema permitiera encadenar los fallos que se registraron en el accidente de Urda y recalca que «un sistema seguro no depende de que cada persona acierte siempre».
Dado el caso, explica, el sistema encadena barreras tecnológicas, técnicas y organizativas para que un fallo técnico o un error humano no termine en tragedia y considera que ninguno de los fallos detectados ese día explica «por sí solo» el accidente. «Lo grave es que el sistema permitiera que se encadenaran», recalca.
Por ello, pide que el análisis del accidente, que ha costado la vida a 69 personas, analice el conjunto: infraestructura, señalización, sistemas de protección, comunicaciones, organización del control del tráfico y las interfaces entre sí, muy especialmente, la circulación «en modo degradado», cuando los sistemas automáticos fallan.
Vox presenta querella contra el delegado del Gobierno en Galicia por «no proteger» su acto electoral en Ferrol
Vox ha formalizado la querella contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por, a su juicio, «no proteger su acto electoral en Ferrol frente al boicot de Galiza Nova». A los promotores de la contramanifestación, les atribuye, entre otros, un delito de odio.
Así lo sostiene en ella y señala en un comunicado en el que asegura que «la falta de actuación de las delegaciones del Gobierno ante el acoso a los actos de Vox se repite de A Coruña a Mahón, Avilés o Zamora».
En concreto, ha presentado una querella ante el Tribunal de Instancia de Ferrol contra el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y los responsables de la Delegación y la Subdelegación del Gobierno en A Coruña «por no garantizar el acto electoral» que el partido celebró el sábado 31 de octubre en la calle Cantón Molins con el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, quien ya avazó la presentación de la misma.
Al respecto, señala que el partido «comunicó el acto en tiempo y forma y pidió expresamente la protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». «Un día antes, Galiza Nova y otros colectivos convocaron en el mismo lugar, y media hora antes, una concentración con el objetivo declarado de frenarlo».
Tellado asegura que no habrá ningún «retroceso de derechos» si gobierna el PP
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que si el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo llega a la Moncloa no habrá ningún tipo de retroceso de derechos. Por el contrario, ha criticado que sí se han producido estos retrocesos en derechos con el Gobierno de Pedro Sánchez en el caso de las víctimas de violencia de género.
«Las pulseras de seguimiento de los maltratadores no funcionaban y, por lo tanto, los agresores podían romper las órdenes de alejamiento simple y llanamente porque el Gobierno no les tenía debidamente controlados», ha precisado al respecto.
En una entrevista en ‘La hora de la 1’, el candidato ha asegurado que los «valores» del presidente de su partido «ni se compran, ni se venden», por lo que según ha explicado los principios del partido estarían garantizados.
En ese sentido ha añadido que lo que da «miedo» es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con EH Bildu y Esquerra Republicana y con toda esa «banda», en referencia a los partidos que apoyan al Ejecutivo en el Congreso, siga en el Gobierno de España. «Eso sí que da miedo», ha censurado.
Proclamadas 897 candidaturas al Congreso y al Senado para las generales, tras anular 32 las juntas electorales
Un total de 897 candidaturas concurrirán a las elecciones legislativas del próximo día 29 tras ser proclamadas por las Juntas Electorales Provinciales, que han anulado un total de 32 listas por no cumplir los compromisos formales que establece la Ley Electoral.
En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la proclamación de 535 listas al Congreso, frente a las 556 que se presentaron, lo que implica que se han anulado un total de 21 candidaturas para la Cámara Baja.
Para el Senado se presentaron 373 candidaturas y finalmente sólo concurrirán 362 tras la criba de las juntas provinciales, que han anulado once listas.
Abascal no acudiría al funeral de Estado en Urda
El presidente de Vox, Santiago Abascal, no acudiría al funeral de Estado por el accidente ferroviario de Urda, que ha dejado al menos 69 víctimas mortales, en caso de que se convoque, y para justificar su ausencia ha explicado que «lo último» que quieren las familias de los fallecidos es «políticos alrededor» y «gente que va a sacarse una foto». No obstante, ha deslizado que cargos institucionales de Vox sí podrían asistir.
«Lo convoca Sánchez. Me intento poner en la piel de esas familias y, francamente, lo último que quieren es ver políticos alrededor. Lo que quieren es poder despedir a sus familiares sin espectáculos y sin gente que va a sacarse una foto», ha explicado en una entrevista en ‘El programa de AR’.
No obstante, ha sugerido que sí habría cargos institucionales de Vox en el funeral porque, al ostentar ese cargo «tienen que ir a todo tipo de eventos públicos que se convoquen». Aún así, ha insistido en que hay que respetar a las familias y «no utilizarlas políticamente».
En este sentido, ha calificado de «insulto» y «utilización» que el Gobierno, que a su juicio es el «responsable» del «crimen» de Adamuz (Córdoba) y de Urda, sea quien organice el funeral. En su opinión, aunque esta despedida tenga carácter de «Estado» podría llamarse «funeral de Gobierno».
JUPOL denuncia la doble vara de medir del Gobierno: 38 días para desalojar Sol y apenas unas horas para expulsar a los representantes policiales del Ministerio del Interior
Desde JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, han querido denunciar. la doble vara de medir del Gobierno y de la Administración, ya que, según cuentan, ha tardado 38 días en desalojar la Puerta del Sol y apenas unas horas en expulsar a los legítimos representantes de policías nacionales y guardias civiles que permanecían encerrados en la Secretaría de Estado de Seguridad, en el Ministerio del
Interior.
La Guardia Civil prevé hacer este martes las últimas batidas de búsqueda de restos en Urda
La Guardia Civil prevé realizar este martes las últimas batidas de búsqueda y localización de restos en la zona del accidente de tren de Urda (Toledo), mientras los vagones de los trenes accidentados, que ya no se encuentran en la vía, comenzarán a ser trasladados.
Según ha informado el Instituto Armado, este martes trabajan en la zona 40 efectivos, entre Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS); drones del servicio aéreo; seguridad ciudadana; caballería; y Policía Judicial.
Además, dos guías caninos del grupo cinológico se encargarán a lo largo de este martes de llevar a cabo las últimas batidas en el lugar del siniestro, en búsqueda de posibles restos biológicos.
El alcalde de Córdoba pide al Gobierno vuelo diario de ida y vuelta a Madrid mientras no haya AVE
El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha pedido este martes al Gobierno que impulse «de forma urgente» una conexión aérea directa entre el aeropuerto de Córdoba y el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, operada con al menos «un vuelo diario de ida y vuelta» y con «tarifas asequibles» para paliar la pérdida de conectividad generada por el corte de la línea de alta velocidad (AVE) con la capital del país como consecuencia del siniestro ferroviario de Urda (Toledo).
Así lo ha anunciado Bellido, tras la celebración de la Junta de Gobierno Local, órgano en el que se ha aprobado una propuesta dirigida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El regidor ha explicado que esta iniciativa busca utilizar la infraestructura aeroportuaria cordobesa como alternativa «temporal» de transporte para viajeros mientras la línea ferroviaria de alta velocidad permanezca interrumpida.
Feijóo celebra el desalojo de la acampada de Sol como «una buena noticia para Madrid y para el Estado de Derecho»
El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este martes el desalojo definitivo de la acampada de la Puerta del Sol, que considera «una buena noticia» para la salubridad pública, los comerciantes, la hostelería y la imagen de Madrid, así como una muestra de que «vuelve a funcionar el Estado de Derecho».
Así lo ha manifestado en un Desayuno Informativo, donde Feijóo ha apuntado que la nueva delegada del Gobierno, Pilar Trinidad, «puede intuir que este mes se producirán cambios políticos en España, podría no querer asumir más responsabilidades de las necesarias».
El dirigente del PP ha insistido en que el desalojo supone una buena noticia para la actividad comercial y hostelera de la zona y para la reputación de la capital, al tiempo que ha recordado las denuncias presentadas por las administraciones madrileñas.
Colau cree que Puente debe dimitir por «empatía» y «humanidad» con las víctimas de Urda
La candidata de Frente Amplio para las elecciones generales del 29N, Ada Colau, cree que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, debe dimitir tras el accidente de tren de Urda (Toledo), no por señalar culpables sino por responsabilidad política y por mostrar «empatía» y «humanidad» con las víctimas.
«Es bueno y positivo para empezar a reconstruir esa confianza (en los trenes), que el presidente del Gobierno ha reconocido que estaba quebrada, que se asuman responsabilidades también políticas, que no tienen que ver con culpabilidades», ha dicho en una entrevista en Onda Cero.
Por ello, ha pedido nuevamente la dimisión de Puente, que este martes comparece tras el Consejo de Ministros y a las 17:00 horas ante la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente en el que han muerto 69 personas, ya que considera que sería un gesto de «empatía» y «humanidad» hacia las víctimas, «sano» en una democracia.
Abascal: «Las familias de Urda lo último que quieren ver es a un político»
Santiago Abascal ha asegurado que lo último que quieren ver los familiares de las víctimas de Urda tras el trágico accidente es a «un político».
Abascal: «El único riesgo para las pensiones es Pedro Sánchez»
El líder de Vox ha asegurado que Pedro Sánchez es el «verdadero riesgo» para las pensiones.
Abascal: «El miedo de los españoles es a Sánchez»
El líder de Vox ha asegurado que el miedo que tienen los españoles es hacia Sánchez, al que Abascal ha tildado de «no tener escrúpulos».
Feijóo dice que ya tiene en mente un perfil para ministro Transportes y anuncia auditoría ferroviaria y plan de choque
El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que ya tiene en mente el perfil de quien podría ocupar la cartera de Transportes si llega a La Moncloa y ha anunciado que pondrá en marcha una auditoría inmediata de la red ferroviaria y sus sistemas de seguridad, seguida de un «declaración de emergencia» y plan de choque con gasto extraordinario para acometer las actuaciones necesarias.
«Yo tengo en la cabeza un perfil de un buen ministro de Fomento, sin duda», ha afirmado Feijóo, que también ha señalado que lleva años trabajando con un equipo en materia de infraestructuras.
Preguntado por si ya sabe quién ocuparía esa responsabilidad, ha evitado dar nombres y ha recordado que su posibilidad de realizar ese nombramiento dependerá de los resultados electorales.
En este sentido, el líder de la oposición ha defendido la necesidad de contar con un ministro o ministra que conozca el funcionamiento del departamento desde el primer momento. «Necesitamos un ministro o ministra de Fomento que llegue aprendido», ha señalado, antes de insistir en que debe ser alguien «que sepa de lo que habla».
Abascal: «El sistema ferroviario se ha desplomado por la corrupción»
Abascal ha señalado que el sistema ferroviario español se ha desplomado por la «corrupción» del Gobierno. «Cuando ha habido mordidas y señoritas, no es un accidente», ha subrayado.
Abascal: «Me da igual que dimita Puente; tiene que dimitir Sánchez»
Abascal ha señalado que le da «igual» que dimita el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya que asegura que, tras la tragedia de Urda, quien debe dimitir es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Abascal: «Los sindicatos hacen huelga para hacerle campaña a Sánchez»
El líder de Vox ha señalado que los sindicatos que hacen huelga contra la oposición en realidad «le hacen campaña» a Pedro Sánchez de cara al 29-N.
Abascal: «El día 29 podemos pasar página»
Santiago Abascal ha asegurado que el día 29 de noviembre los españoles pueden «pasar página», haciendo referencia a la gestión del Gobierno de Sánchez.
Abascal: «Echando a la mafia recuperaremos la ilusión»
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que España recuperará la ilusión «echando a la mafia» el 29 de noviembre.
La Asociación Víctimas Adamuz publica una guía práctica de apoyo a los afectados en Urda
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha difundido una guía práctica y orientativa dirigida a los afectados y familiares del accidente ferroviario de Urda (Toledo), en la que recogen algunos consejos sanitarios, psicológicos y jurídicos que han aprendido a partir de su propia experiencia para estructurar los primeros momentos tras la catástrofe.
«Sabemos que cada persona y cada familia viven situaciones diferentes, que no todos sufrimos las mismas consecuencias ni necesitamos los mismos tiempos para afrontarlas», señalan en la guía.
Por ello, «estas recomendaciones no pretenden deciros qué debéis hacer, sino ofreceros información y orientación que quizá pueda ayudaros», sin olvidar que «lo primero sois vosotros, vuestra salud y vuestras familias. Lo demás puede esperar, aunque hay algunas cuestiones que conviene conocer desde el principio», señalan.
SFF-CGT urge a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que examine si existen riesgos
El sindicato del sector federal ferroviario de la CGT (SFF-CGT) ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad que se examine con carácter urgente si existen riesgos graves para la seguridad operacional que puedan continuar presentes tras el accidente de Urda.
El sindicato informa este martes en un comunicado de que ha presentado una denuncia formal en la que solicita acciones de supervisión e inspección sobre Adif y el resto de agentes implicados.
SFF-CGT reclama que, si se detectan actividades que no pueden desarrollarse con suficientes garantías, se adopten medidas temporales de seguridad, incluida su restricción o suspensión de circulaciones hasta que se haya identificado los riesgos y aplicado las medidas correctoras necesarias.
26 personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha por el accidente de Urda, 7 en UCI
El número de pacientes ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha se sitúa a primera hora de este martes en 26 personas, tres menos que este lunes, y del total, siete hospitalizados están en UCI.
Fuentes del Gobierno regional han informado de que a las 8:30 horas los afectados en el accidente de tren de Urda, en el que murieron 69 personas, están ingresados en los hospitales de Toledo, Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ciudad Real y Albacete.
En concreto, en el Hospital de Toledo hay 15 ingresados por el accidente de tren (cuatro en UCI y 11 en cama convencional), y en el Mancha Centro de Alcázar de San Juan hay cuatro hospitalizados y uno de los que había hasta este lunes ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Además, en el Hospital de Ciudad Real hay seis hospitalizados (dos en UCI y cuatro en planta) y en el Hospital de Albacete hay un ingresado en la UCI.
Feijóo llama a los sindicatos a desconvocar la huelga, a la que tilda de un «grave error» tras la catástrofe de Urda
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este martes a los sindicatos a reconsiderar la huelga general del 11 de noviembre por ser «un grave error» tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).
En un desayuno informativo, Feijóo ha dicho que no cuestiona el derecho constitucional de huelga pero sí «el sentido de la oportunidad».
«Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición, tal y como ha confirmado la directora de la campaña del PSOE», ha afirmado Feijóo, quien ha añadido que antes era «incomprensible» pero 69 muertos después «es un grave error».
Retirados de las vías todos los vagones de los trenes accidentados en Urda (Toledo)
Las grúas que han trabajado en el lugar del accidente ferroviario de Urda (Toledo) han retirado ya de las vías todos los vagones de los trenes Iryo y AVE siniestrados el pasado miércoles.
A mediodía de este lunes solo quedaban dos vagones del tren Iryo en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, que han sido retirados a lo largo de la tarde, han confirmado fuentes del Instituto Armado.
Por su parte, los vagones del AVE ya fueron retirados a lo largo de la pasada noche y trasladados a una zona segura.
La Guardia Civil ha mantenido este lunes el dispositivo desplegado para tratar de localizar restos biológicos, con medio centenar de efectivos en la zona.
Identificados los 69 fallecidos en el accidente de Urda (Toledo)
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha identificado ya a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).
Según el balance provisional difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.
Entre los 15 ciudadanos extranjeros, 4 son de nacionalidad estadounidense; 2 de nacionalidad australiana; 2 japonesa; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.
Última hora del accidente ferroviario de Urda y los trenes en España
España sigue conmocionada por el grave accidente ferroviario de Urda (Toledo), donde la colisión entre dos trenes de Alta Velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, ha dejado al menos 69 fallecidos y 41 personas hospitalizadas. Una tragedia que se ha convertido ya en uno de los siniestros ferroviarios más mortíferos de la historia de España y que, una semana después, continúa dejando numerosas incógnitas sobre sus causas.
Óscar Puente declarará hoy en el Congreso
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, entregará un informe al Gobierno para explicar el accidente.
Según confirman fuentes de Moncloa, el propio ministro comparecerá en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para dar cuenta del informe y de las ayudas. En cuanto al real decreto, desde Moncloa aseguran que su aprobación se hará «como sucede en otras tragedias».
Más tarde, el ministro comparecerá también el próximo martes ante la Diputación Permanente para ofrecer los datos del accidente de los que dispone.
Jusapol carga contra Puente
Jusapol ha criticado la gestión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes tras el anuncio de su dimisión. «Desde que asumió la cartera de Transportes hasta la fecha, han fallecido cuatro compañeros», ha señalado en redes sociales. También ha reprochado al ex ministro su voto en contra de la consideración de las fuerzas de seguridad como profesión de riesgo. «Ha demostrado que para lo único que vale es para hacer publicaciones en X», ha añadido.