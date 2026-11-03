Óscar Puente dimite como ministro de Transportes, última hora en directo | Reacciones y noticias de la dimisión y las elecciones generales del 29-N

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, dimite de su puesto y rechaza ir en las listas del PSOE para las elecciones generales del 29 de noviembre tras la tragedia de Urda (Toledo), en la que han muerto 69 personas.

El político socialista lo ha anunciado en una comparecencia a petición propia en la Diputación Permanente del Congreso. «Un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de gravedad en menos de un año. Esta decisión la hago pública hoy. La culpa no puede morir sola», decía Óscar Puente en la Cámara Baja.

Última hora de la dimisión de Óscar Puente y el accidente de tren de Urda, en directo