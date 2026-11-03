Activan el protocolo de seguridad en el aeropuerto de Murcia tras un aviso de bomba en un avión de Ryanair

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) ha activado el protocolo de seguridad tras recibir un aviso de bomba en un avión de Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido). La aeronave ha aterrizado a las 10:30 horas, dentro del horario previsto, según ha confirmado el gestor aeroportuario. De acuerdo con la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, los 114 pasajeros y los siete miembros de la tripulación ya han desembarcado y están siendo sometidos a los correspondientes controles de seguridad por parte de la Policía Nacional.

A las 10:05 de la mañana el jefe de control de Ryanair en Murcia comunicó al Centro de Coordinación de Emergencias 112 la amenaza por la posible presencia de un artefacto explosivo en la aeronave. A las 10:30 el avión tomaba tierra, y fue conducido a una zona apartada y segura de las pistas del Aeropuerto Internacional de Murcia.

Siguiendo el protocolo de seguridad diseñado para estas emergencias, enseguida se ha constituido de urgencia un gabinete de crisis en el propio aeropuerto, que lo primero que hace es aislar el avión, desplegar el dispositivo de emergencias en pista, formado por bomberos, ambulancias del 112, Policía Nacional y Guardia Civil, y evacuar a los 114 pasajeros y 7 tripulantes.

Agentes del grupo TEDAX de la Guardia Civil desplazados desde Alicante han accedido al interior del avión, donde inspeccionan de forma exhaustiva tanto la cabina como la bodega de carga para certificar si existe algún tipo de artefacto o si se trata de una falsa alarma.

🚨 Movilizan a los servicios de emergencias por un «aviso de bomba» en un avión del Aeropuerto Internacional de la Región ➡️ El vuelo procede de Manchester y el aviso se ha producido sobre las 10:00 horas 🔗 https://t.co/trXFWx8ZyL https://t.co/cTzEB5gVxS — La 7 (@la7tele) November 3, 2026

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