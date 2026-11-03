El PP señala a Sánchez tras la dimisión de Puente por Urda y Adamuz: «Su responsabilidad no ha sido depurada»

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha reaccionado a la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras las 115 muertes de las tragedias ferroviarias de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), señalando al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez. «Su responsabilidad todavía no ha sido depurada», sostiene fuentes de la dirección popular.

«No ha dimitido él. Le ha dimitido Tezanos. No se va por las víctimas ni por dignidad, sino por las encuestas», advierten las fuentes de Génova, aludiendo así a los datos demoscópicos que maneja el presidente del CIS, militante socialista durante décadas, y a los trackings analizados por Moncloa y Ferraz.

«No va a colar. El principal problema está en el que puso las infraestructuras en manos de Ábalos, primero, y de Puente después», denuncian los populares sobre estos nombramientos de Pedro Sánchez.

«La responsabilidad no se delega y Pedro Sánchez no puede esconderse detrás de Óscar Puente. Su responsabilidad todavía no ha sido depurada», subrayan las fuentes del PP.

No obstante, desde el principal partido de la oposición miran hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y mandan un mensaje claro sobre el futuro del actual inquilino de la Moncloa y candidato a la Presidencia del Gobierno: «Le dimitiremos en las urnas». «116 fallecidos exigen verdad, explicaciones y responsabilidades al más alto nivel», apuntan las mismas fuentes.

«Ni la salida ahora de Puente ni la de Sánchez después del 29-N nos hará olvidar lo más importante, que es saber qué ha pasado y qué hay que hacer para recuperar la seguridad perdida en el transporte ferroviario», sostiene desde Génova.

«La crisis se cerrará cuando haya explicaciones suficientes, responsabilidades completas y garantías de que no volverá a repetirse», apostillan las fuentes del PP.

«No suficiente»

También en esta línea se han ido pronunciando diversos dirigentes del PP tras conocerse la dimisión de Puente -y su renuncia a liderar la lista del PSOE por Valladolid el 29N- en su última intervención ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

Por ejemplo, el secretario general del PP y cabeza de lista por La Coruña a la Cámara baja , Miguel Tellado, ha manifestado en redes sociales: La dimisión de Puente era imprescindible, pero no suficiente. Sánchez es el responsable de haber nombrado como ministros de Transportes a Ábalos, hoy en la cárcel, y a Puente, un tuitero pendenciero al que mantuvo después de la tragedia de Adamuz. El 29N les dimitiremos a todos», ha escrito el número dos de Feijóo.

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso y número uno por León, Ester Muñoz, ha reaccionado así a la dimisión del titular de Transportes: «116 vidas tarde. El responsable de que nuestro sistema ferroviario haya estado en manos de Ábalos y Puente, sigue en su puesto. El 29N tenemos la obligación moral de sacar a Sánchez del Gobierno para poder reconstruir España», ha recalcado.

Igualmente, la portavoz del PP en el Senado y cabeza de cartel por León a la Cámara Alta, Alicia García, ha afirmado en redes que «no basta con cambiar de ministro en el último minuto por puro cálculo electoral». «Sánchez nombró a Ábalos y a Puente. Sánchez los respaldó. Puede cambiar las caras, pero no borrar su responsabilidad. El responsable político es Sánchez», ha remachado.

«La dimisión de Puente es una confesión de culpabilidad de él, y sobre todo, de quien le nombró y le permitió seguir en su puesto. No es ningún acto de dignidad. Que no se atreva a venderlo como tal. Es una dimisión que llega 116 vidas tarde», ha apuntado también el vicesecretario de Hacienda del PP y número uno de la lista por Sevilla al Congreso, Juan Bravo.