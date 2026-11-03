Ni los socios de Sánchez aguantan ya a Puente como ministro tras la megatragedia de Urda: «Presente su dimisión»

Los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han pedido la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes tras la tragedia ferroviaria de Urda en la que han muerto 69 personas tras el choque de un tren contra otro que estaba parado en las vías. «Dé explicaciones y presente su dimisión», ha asegurado Verónica Barbero, líder de Sumar, partido coaligado en el Ejecutivo con el PSOE, en la comparecencia a petición propia de Puente en la Diputación Permanente del Congreso.

De Puente ha dicho que «es una persona inteligente y con sentido común» a la que no atribuye la culpa del accidente. Pero ha asegurado que «la responsabilidad política tiene otro ámbito». «Dar explicaciones es imprescindible ante una tragedia, pero también lo es asumir responsabilidades políticas, demostrarlo a la ciudadanía, dar explicaciones y presentar su dimisión».

Barbero, líder actual de Sumar, ha recordado que la extrema izquierda no pidió la dimisión con tragedia de Adamuz: «Y no lo haríamos si este accidente fuera el primer accidente grave que se produce en la alta velocidad, pero no hablamos del primer accidente, hablamos de una acumulación de hechos dramáticos que, como es lógico, no se pueden atribuir a una única persona o a una única actuación, sino a un problema, a un problema indisociable de modelo y de gestión». «Y esa sí es su responsabilidad», ha reprochado.

«Alguien tiene que hacerse cargo»

Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en la Cámara Baja, ha alabado al ministro como «un buen político» y ha agradecido que haya «dado la cara», de lo que ha dicho «que es bastante más que lo que hemos tenido hasta ahora».

Sin embargo, ha dicho a Puente que «alguien se tiene que hacer cargo de esto, no vale decir que ni Trillo con el Yak-42, ni Pastor con Angrois, ni Botella con el Madrid Arena». «Es como lo de robar, la izquierda es otra cosa», ha añadido. «¿Qué diríamos si fuera un ministro del PP?», se ha preguntado el republicano.

«Su continuidad o no es una distracción, sobre todo para esta gente», ha espetado Rufián en alusión a los partidos conservadores. «Aquí lo importante es si la alta velocidad es sostenible, segura, eficiente o no lo es; la respuesta es inequívocamente que no lo es», se ha respondido.

«Un controlador de Adif, en la línea Madrid-Sevilla, ha pasado de gestionar 15 AVE a 40», ha detallado Rufián. Y ha añadido que en 2025, «hubo 3.633 trenes con afectaciones de fallos de señalización», mientras que hace 8 años sólo «hubo 24». «El tráfico subió un 47% y el mantenimiento solamente un 9%» tras la liberalización, ha criticado el portavoz de ERC.

«Siete de cada diez personas que han muerto en alta velocidad en el mundo han muerto en España; en Francia y en Japón han sido cero», ha subrayado el diputado independentista.

Rufián ha desmontado una por una las excusas del Gobierno tras la tragedia de Urda. En primer lugar, ha replicado el mensaje de que la liberalización fue una imposición de una directiva de la Unión Europea: «España es el país con más directivas sin transponer y aquí no ha pasado absolutamente nada».

Por otro lado, su intención de nacionalizar más servicios ferroviarios: «Adif y Renfe ya son públicas, no hay nada que nacionalizar». Pero ha criticado que sea una empresa pública «llena de contratas y subcontratas que han precarizado el servicio, sobre todo el de mantenimiento».

Rufián ha acusado a Puente de hacer «lo mismo que el PP en Angrois, que fue amargarle la vida al maquinista». «Ustedes hicieron lo mismo filtrando lo que filtraron», en alusión a los audios del Centro de Control de Atocha con los trenes siniestrados. «¿Al final de qué sirve que mil millones de euros de la Next Generation vayan para Adif si al final la culpa la tiene un mal día de un trabajador? Un error humano refleja un sistema de seguridad fallido», ha recalcado. «Siempre hay trabajadores que se sobrecargan para que las cosas salgan», ha recalcado.

«Pedimos su dimisión»

Por su parte, Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu —uno de los socios más fiables de Sánchez—, ha advertido a Puente que «se debe proteger a los trabajadores de decisiones prematuras». En esa línea, ha pedido «prudencia y contención antes de conocer lo conocido con garantías».

Por su parte, el representante del PNV Mikel Legarda también ha solicitado su dimisión. «Se lo decimos desde la razón política, pero también se lo pedimos desde una civilidad política», ha añadido. «Han causado un trauma nacional», le ha reprochado el diputado jeltzale a los miembros del Gobierno.