Vox recurre el reparto de la Diputación Permanente: PSOE y Sumar tienen más peso que en el pleno del Congreso

Vox está intentado arrebatar el control de la izquierda en la Diputación Permanente tras denunciar la sobrerrepresentación de PSOE y Sumar en este órgano clave parlamentario tras la disolución de las Cortes. Los de Vox alertan que el reparto de los miembros de la Diputación Permanente no están actualizados con la representación de los partidos en el Congreso.

Para ello, los de Abascal han remitido un escrito a la mesa, donde exige que el voto de Francina Armengol esté incluido en el PSOE y no disponga de la posibilidad de desempatar votaciones. Además piden que Sumar reduzca un miembro acorde con los escaños que tiene: un total de 6 menos desde que conformaron las Cortes, tras la fuga de diputados a Podemos y Compromís.

La formación que lidera Santiago Abascal alerta así de lo que consideran una trampa del Gobierno de Pedro Sánchez para mantener 35 miembros en total en la Diputación Permanente, con una representación que no se ajusta a la obtenida en el Parlamento.

«La composición actual no responde a la debida proporcionalidad como sí respondía en su origen», señala Vox en un escrito dirigido a la Diputación Permanente, exigiendo una nueva distribución de los vocales asignados a cada grupo parlamentario ajustada a la representatividad del Congreso antes de su disolución.

Los de Abascal están tratando de obligar que el voto de la presidenta Francisca Armengol se compute dentro del cupo del PSOE, de forma que los socialistas no cuenten con un voto más de gracia en caso de empate. Vox argumenta que sólo así se puede mantener «la proporcionalidad» de los grupos parlamentarios. Además Vox ha exigido que conste, en las actas de las sesiones, cuando el voto de la presidenta resulte determinante.

PSOE y SUMAR: más del 13,5 de sobrerrepresentación

En concreto, Vox denuncia que el PSOE dispone en la práctica de 25 de los 69 votos de la Diputación Permanente si se tiene en cuenta el voto de gracia de Armengol. Esto supone el 36,23% de los votos, frente al 34,57% de los escaños que ocupa en el Pleno.

Asimismo, los de Abascal denuncian que Sumar conserva seis representantes en la Diputación Permanente, pese a que en mitad de la legislatura los de Yolanda Díaz perdieron 5 diputados, al sumarse 4 a Podemos y 1 a Compromís. Pese a ello, Sumar sigue manteniendo los mismos miembros en este órgano permanente, lo que supone un 17,09% más de lo que tiene en el Congreso.

La formación de Abascal advierte, además, de que los diputados que abandonaron Sumar y se incorporaron al Grupo Mixto mantienen una doble representación, al conservarse el reparto original de Sumar y disponer también de representación a través del Grupo Mixto. Como consecuencia, el escrito sostiene que «el bloque parlamentario que sustenta al actual Gobierno cuenta con 35 votos», frente a los 34 de PP, Vox y Junts.

Según señala Vox, aquella mesa de 69 miembros se estableció el 3 de noviembre de 2023, con 27 miembros del PP, 24 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar, 1 de ERC, 1 Junts per Catalunya, 1 EH Bildu, 1 de PNV y 1 del Grupo Parlamentario Mixto, además de la Presidencia.

De esta manera, Vox señala que la izquierda ha obtenido, tras la disolución de las Cortes, una mayoría viciada en este órgano de guardia, alertando que la convalidación de los dos decretos-leyes de Vivienda rechazados por el Congreso, podrían ser aprobados por la Diputación Permanente.

Para hacer cumplir la representación real del Congreso y actualizar con ello la distribución de la Diputación Permanente, Vox se apoya en el artículo 78.1 de la Constitución, al denunciar que de no llevarse a cabo se mantendría una «alteración sustancial de la proporcionalidad exigida».