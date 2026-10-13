Bardella, líder de las encuestas en Francia, se vuelca con Vox el 29-N: «En Ceuta se juegan las fronteras de Europa»

El político Jordan Bardella, líder de las encuestas en Francia, ha mostrado este martes su respaldo a Vox y ha advertido del riesgo de inseguridad en Europa tras la invasión de Ceuta.

Durante su intervención en el Casino de Madrid, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, el líder de la formación que fundada por Marie Le Pen, Rassemblement national, ha asegurado que ha visto «una situación de desorden muy grave» y una sociedad «confinada en sus casas», en referencia a la situación vivida en la ciudad autónoma.

Bardella ha destacado que, a su juicio, «el único partido que ha tomado soluciones ha sido Vox», y ha reivindicado que los ceutíes son ciudadanos de un país europeo que no pueden quedar desprotegidos. «Ni Francia ni España abandonarán a los ceutíes», ha afirmado, en un mensaje con el que ha situado la defensa de Ceuta en el centro del debate sobre la seguridad de las fronteras europeas.

El líder francés también ha expresado públicamente su respaldo personal y político a Abascal de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre, al que ha definido como su «amigo y socio». «Luchamos no contra Europa, sino por una Europa distinta», ha defendido Bardella, que ha reivindicado la colaboración entre ambos partidos en el ámbito europeo.

Además, ha manifestado su deseo de que el presidente de Vox pueda llegar a ser «el primer ministro de España». Como argumento, ha señalado que ve a Vox defendiendo «la integridad de España» todos los días en el Parlamento Europeo. Bardella ha advertido asimismo de que «nuestros adversarios están dispuestos a todo».

Bardella promete un cambio con Frontex

En este viaje a España, Bardella ha venido acompañado del ex director de Frontex, Fabrice Leggeri. El francés ha reclamado un cambio en el funcionamiento de Frontex, la agencia europea encargada de la gestión de las fronteras exteriores. En este sentido, ha defendido que deje de actuar como «una agencia de viajes y de acogida de inmigrantes» y apueste por una política más firme de control migratorio.

Según Bardella, «Frontex debe tener capacidad para ejecutar devoluciones de inmigrantes», en línea con la apuesta de la agrupación de Patriots, por reforzar la protección de las fronteras europeas.

El líder francés visitó este lunes Ceuta junto al presidente de Vox, Santiago Abascal, coincidiendo con el Día de las Fuerzas Armadas. La visita a la ciudad autónoma sirvió para escenificar la sintonía entre ambos dirigentes en materia de defensa de las fronteras y control de la inmigración, en un territorio especialmente sensible por su posición geográfica y su condición de frontera exterior de la Unión Europea.

Bardella sobre Sánchez: «Nos deja en manos de la inmigración masiva»

Bardella ha cargado contra la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que ha atribuido «consecuencias dramáticas no sólo para España, sino para todas las sociedades europeas».

«Nos ha dejado en manos de la inmigración masiva», ha afirmado el dirigente francés, aludiendo a la regularización masiva llevada a cabo por el Gobierno de Sánchez. También ha vinculado sus críticas al Ejecutivo con los casos de corrupción que, según ha denunciado, afectan a la izquierda española. Bardella considera que «los españoles juzgarán con severidad» la situación política y ha asegurado que el pueblo español tiene «una oportunidad histórica».