Abascal carga contra Sánchez desde Ceuta junto al líder francés Bardella: «No quiero estar con el Gobierno traidor»

Santiago Abascal ha celebrado este 12 de octubre en Ceuta junto al presidente de la Agrupación Nacional de Francia, Jordan Bardella. El líder de Vox ha explicado que ha elegido estar junto a los ceutíes porque «España no puede olvidar, y menos en un día como hoy, a nuestros compatriotas de Ceuta». «No quería compartir tribuna con este gobierno traidor», ha señalado al ser preguntado por el motivo de su estancia en Ceuta y no en el desfile militar en Madrid.

El presidente de Vox ha expresado su rechazo a compartir tribuna con Pedro Sánchez durante los actos del Día de la Hispanidad: «Yo siempre evito estar junto a Pedro Sánchez, no creo que eso sea una novedad para nadie». Aunque ha destacado que a los españoles les gusta celebrar esta jornada junto a las Fuerzas Armadas, ha afirmado que «no es el momento de hacerla en una tribuna llena de traidores».

Abascal ha insistido en que «en un día como hoy sólo podía estar en Ceuta» y ha explicado el motivo de su visita: «No podemos estar celebrando el Día Nacional tranquilamente en un contexto de invasión de una parte de nuestro territorio nacional».

Tras recorrer las calles de la ciudad junto al francés Bardella, la situación continúa siendo «completamente anómala y completamente inaceptable», ha señalado. «Nuestros compatriotas ceutíes viven asediados», ha afirmado, antes de advertir de que «España no puede apartar la mirada hasta que no recupere plenamente la libertad, la seguridad, la dignidad de esta ciudad y la dignidad también de toda nuestra patria».

Ha reclamado que «todos los invasores deben ser expulsados de la ciudad, deben ser expulsados de tierra española, todos y cada uno de ellos» y que la frontera sea «militarizada y reforzada estructuralmente con todos los recursos humanos y con todos los recursos materiales que sean necesarios para garantizar que nada parecido vuelva a ocurrir nunca».

Abascal también ha agradecido a Bardella su presencia «en un momento tan especial, tan decisivo y tan difícil para nosotros». «Es precisamente en las horas difíciles cuando se forjan las grandes alianzas políticas y cuando se demuestra la verdadera amistad», ha destacado.

Asimismo, ha señalado que esta visita envía «un mensaje político muy poderoso a toda Europa y a todo el mundo»: el compromiso de los patriotas con la defensa de la soberanía y las fronteras de sus países «y la de que los patriotas colaboran entre ellos para ayudarse mutuamente».