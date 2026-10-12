Vivas al Rey y gritos de «¡hijo de puta!» a Sánchez, que trata de evitar los abucheos esperando 3 minutos dentro del coche

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido abucheado a su llegada al desfile del 12 de octubre en Madrid. El líder del PSOE y candidato socialista para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha recibido un severo castigo por parte de los ciudadanos presentes en la parada de las Fuerzas Armadas con gritos de «¡hijo de puta!» desde incluso antes de que se bajara del coche oficial en la Plaza de Cánovas del Castillo, mientras los vítores y vivas han prevalecido en el recibimiento al Rey Felipe VI.

Sánchez ha permanecido tres minutos dentro del vehículo oficial al llegar al desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid por el 12 de octubre, en lugar de bajarse de inmediato para colocarse junto a otras autoridades políticas como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o varios de sus ministros. El candidato del PSOE a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha evitado bajarse de inmediato del vehículo para intentar eludir los abucheos y los gritos de «¡hijo de puta!» que finalmente se han producido.

Instantes después de que Sánchez se bajara, por fin, del coche oficial, y fuera abucheado, ha aparecido el Rey Felipe VI, para quien el recibimiento ha sido diametralmente opuesto. Los «vivas» se han impuesto en la bienvenida al monarca, junto a los aplausos y vítores al jefe del Estado, así como también a la Reina Letizia, a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía.

Los cánticos contra Pedro Sánchez se han convertido en un clásico en los últimos años en el Día de la Hispanidad. Cercado por los casos de corrupción que afectan a su partido, a su Gobierno y a su entorno familiar, además de la crisis de vivienda y la derivada por la invasión de Ceuta, el jefe del Ejecutivo, que ha convocado elecciones generales recientemente, ha sido castigado como ya sucedió en 2025 y en 2024 en el mismo emplazamiento.

Sánchez ha llegado este lunes 12 de octubre a la altura de la Plaza de Cánovas del Castillo en torno a las 10:55 horas, pero su coche se ha quedado parado unos minutos antes de que el presidente del Gobierno se animara a bajar del vehículo oficial.

Además de los insultos y abucheos, Pedro Sánchez también ha tenido que escuchar la reprimenda de la ciudadanía con respecto a la situación migratoria en Ceuta, después de la invasión de 80.000 inmigrantes ilegales marroquíes del pasado 30 de julio, de los cuales en torno a 20.000 permanecen en la ciudad autónoma. «¡Ceuta no se vende, Ceuta se defiende!», han clamado los presentes, a viva voz, en dirección al presidente del Gobierno.