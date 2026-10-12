Día de la Hispanidad

12 de octubre, en directo: última hora del Día de la Hispanidad, horario del desfile militar, calles cortadas, manifestaciones y reacciones

La jornada de hoy ocurre en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y a las puertas del esperado viaje de los monarcas a Ceuta y Melilla

desfile 12 octubre

España celebra este lunes, 12 de octubre, el Día de la Hispanidad con el tradicional desfile militar en Madrid, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La jornada llega en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y a las puertas del esperado viaje de los monarcas a Ceuta y Melilla.

Un total de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones participan en el acto, que contará con el desfile aéreo, el paso de las tropas y novedades como la exhibición de los blindados 8×8 Dragón. Tras la parada militar, la atención se trasladará al Palacio Real, donde los Reyes ofrecerán la tradicional recepción con motivo de la Fiesta Nacional.

12 de octubre, en directo: última hora del Día de la Hispanidad, horario del desfile militar, calles cortadas, manifestaciones y reacciones

09:00

Arranca en Madrid el desfile militar del 12 de octubre con motivo del Día de la Hispanidad

Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden los actos centrales de la Fiesta Nacional, en los que participan 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La parada militar, que este año incorpora como novedad la exhibición de los blindados 8×8 Dragón, se celebra en vísperas del viaje de los monarcas a Ceuta y Melilla y en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

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