España celebra este lunes, 12 de octubre, el Día de la Hispanidad con el tradicional desfile militar en Madrid, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La jornada llega en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y a las puertas del esperado viaje de los monarcas a Ceuta y Melilla.

Un total de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones participan en el acto, que contará con el desfile aéreo, el paso de las tropas y novedades como la exhibición de los blindados 8×8 Dragón. Tras la parada militar, la atención se trasladará al Palacio Real, donde los Reyes ofrecerán la tradicional recepción con motivo de la Fiesta Nacional.

12 de octubre, en directo: última hora del Día de la Hispanidad, horario del desfile militar, calles cortadas, manifestaciones y reacciones