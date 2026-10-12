12 de octubre, en directo: última hora del Día de la Hispanidad, horario del desfile militar, calles cortadas, manifestaciones y reacciones
La jornada de hoy ocurre en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y a las puertas del esperado viaje de los monarcas a Ceuta y Melilla
España celebra este lunes, 12 de octubre, el Día de la Hispanidad con el tradicional desfile militar en Madrid, presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.
La jornada llega en un contexto político marcado por la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre y a las puertas del esperado viaje de los monarcas a Ceuta y Melilla.
Un total de 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras instituciones participan en el acto, que contará con el desfile aéreo, el paso de las tropas y novedades como la exhibición de los blindados 8×8 Dragón. Tras la parada militar, la atención se trasladará al Palacio Real, donde los Reyes ofrecerán la tradicional recepción con motivo de la Fiesta Nacional.
Arranca en Madrid el desfile militar del 12 de octubre con motivo del Día de la Hispanidad
Los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, presiden los actos centrales de la Fiesta Nacional, en los que participan 4.380 efectivos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La parada militar, que este año incorpora como novedad la exhibición de los blindados 8×8 Dragón, se celebra en vísperas del viaje de los monarcas a Ceuta y Melilla y en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.