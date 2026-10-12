El Gobierno planea llevar al Constitucional el fallo del Supremo que suspende el voto de falsos ‘nietos del exilio’

El Gobierno de Pedro Sánchez planea llevar al Tribunal Constitucional el fallo del Tribunal Supremo conocido este lunes que mantiene la suspensión de la inscripción en el censo electoral para el 29-N de los falsos nietos del exilio, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes del Ejecutivo.

Así lo han trasladado fuentes ministeriales en el Palacio Real, donde ha tenido lugar la recepción oficial con motivo del Doce de Octubre, Día de la Fiesta Nacional, presidida por los Reyes de España.

En los tradicionales corrillos con invitados de la prensa, estas fuentes gubernamentales han trasladado que el Ejecutivo «estudiará a través de la Abogacía del Estado si esta medida cautelar se considera resolución definitiva y, por tanto, es recurrible al Tribunal Constitucional por el Gobierno o solo por los afectados».

No obstante, otras fuentes ministeriales aseguran que «los afectados por la decisión del Supereno podrán ir al Constitucional porque este fallo del Supremo vulnera derechos fundamentales».

De este modo, el Gobierno analizará a través de la Abogacía General del Estado si se considera como definitiva la suspensión cautelar del voto para quienes hayan sido incluidos en el censo en virtud de la polémica disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, a menos que acrediten que son descendientes de exiliados, y por tanto el Gobierno puede recurrir ante el Constitucional o solo pueden hacerlo los afectados.

En esta línea, un destacado miembro del Ejecutivo que ha conocido la noticia durante estos corrillos con periodistas, durante la recepción en el Palacio Real, ha lamentado que para «algunos» el derecho de voto no parece «tan relevante».

Antes de que se conociera el fallo, por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había mostrado su confianza en que el Supremo avalara la tesis del Ejecutivo, ya que de lo contrario supondría privar a miles de españoles de su derecho a voto.

«Una democracia no puede tener ciudadanos de primera y de segunda», había defendido el presidente en conversación también con los periodistas, incidiendo en que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática en octubre de 2022 se han celebrado varias elecciones, incluidas generales en 2023, sin que hubiera ningún problema, recogió Ep.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado habían pedido al Alto Tribunal que levantara las medidas cautelares acordadas el pasado septiembre sobre estas inscripciones en el voto CERA ante la «imposibilidad material» de revisar los casi 170.000 expedientes a los que afectaba dicha medida.

El PSOE ataca a PP y Vox

Por su parte, el PSOE ha rechazado este lunes la suspensión del voto para los falsos nietos del exilio y ha acusado a PP y Vox de volver «a tropezar con la piedra del franquismo» por querer «destruir» el voto de miles de españoles en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

«De nuevo, el PP y Vox se quitan la careta y vuelven a tropezar con la piedra del franquismo. Su único proyecto es el recorte masivo de derechos», han señalado fuentes del PSOE tras conocer el rechazo del Alto Tribunal al recurso de la Abogacía del Estado que solicitaba que se permitiera votar a todos los nacionalizados por esta ley.