Illa no se levanta ante el paso de la Legión y de los Regulares de Melilla en el desfile del 12-O

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha dado la nota este lunes desde la tribuna de autoridades del desfile de las Fuerzas Armadas por el 12 de octubre, al no levantarse, como han hecho el resto de sus compañeros políticos, durante el paso de la Legión Española ni en el del Grupo de Regulares de Melilla n.º 52, que han representado a la ciudad autónoma en el día de la Fiesta Nacional en Madrid.

Illa, al contrario que el resto de presidentes autonómicos, entre los que estaban muchos del Partido Popular (PP), pero también, entre otros, Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias y también socialista, ha optado por permanecer sentado ante el paso de los legionarios, que han desfilado junto a la icónica cabra de la legión, Babieca.

Tampoco en el paso del Grupo de Regulares de Melilla, inmediatamente después, el presidente de la Generalitat se ha puesto de pie ni ha aplaudido, como sí han hecho Alfonso Rueda, presidente gallego, Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, o Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. Illa ha permanecido sentado y, tal y como han captado las cámaras, ni se ha inmutado ante el paso de estos dos grupos.

Donde sí se ha pronunciado Salvador Illa este lunes ha sido en su cuenta oficial en la red social X, donde ha publicado un escueto mensaje en el que asegura que «Cataluña siempre estará para defender la España plural, un país de todos y con todos», con motivo del Día de la Hispanidad.