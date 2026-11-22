El que fuera ministro socialista, presidente de Castilla-La Mancha e íntimo del encarcelado José Luis Ábalos José Bono ha rabiado contra OKDIARIO por las revelaciones publicadas por este medio acerca de las gestiones mantenidas por éste con el que fuera número 2 de facto del PSOE. Bono ha asegurado, durante una entrevista en LaSexta, que desde que Felipe VI recibió a una delegación de OKDIARIO por el décimo aniversario de este medio, él se siente más republicano: «Yo cada día siento más simpatía por la letra R».

José Bono ha afirmado durante su intervención televisiva que «si no tuviésemos al Rey que tenemos, al Rey Felipe, la Monarquía se hubiera ido al traste con lo que ha pasado». «Ahora bien, yo no sé qué ha ocurrido, con tantos consejeros como hay, con tanto palaciego y tanto pelota», cambió de tercio el ex ministro socialista, «a mí me ha disgustado muchísimo que en la sede de la de la Jefatura del Estado, al jefe del Estado le hayan llevado allí a un grupo de pseudoperiodistas a celebrar no sé qué aniversario de un medio de los que cobran dinero público para pagar abogados privados y que puedan de esa manera atacar al PSOE».

Sin mencionar, se refería a la recepción ofrecida por Felipe VI a OKDIARIO en septiembre de 2025 con motivo del X aniversario de este medio. «Lo digo por todo lo que haya recibido que no debió haber recibido», subrayó Bono.

Resulta llamativo que el histórico dirigente socialista hiciese una férrea defensa de la importancia de Felipe VI a la hora de mantener viva la Monarquía en España tras los desmanes cometidos por su padre cuando estos han venido siendo desvelados durante la última época por OKDIARIO, el medio al que ahora denosta. A Bono le resulta menos agradable ser él el protagonista de las noticias, como cuando OKDIARIO desveló los mensajes que le envió a Ábalos tras la destitución de éste, en los que el propio Bono le pedía reunirse en su lujoso despacho de Madrid.