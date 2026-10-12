Frente Amplio confirma que presentará a Ada Colau como candidata al 29-N

Frente Amplio confirma este lunes que presentará a Ada Colau como candidata a la presidencia del Gobierno a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Además, han pedido a Podemos que se sume al movimiento.

Según un comunicado publicado por la formación que aglutina a Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e IU, han acordado durante una reunión la tarde del lunes que postularán a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, como primera en la lista a las elecciones generales. La coalición ha argumentado que Colau es la dirigente que mejor puede asumir el liderazgo.

La decisión se dio a conocer luego de que Podemos y ERC anunciaran un acuerdo de colaboración para las elecciones y la confirmación de Gabriel Rufián como cabeza de lista del partido independentista. Por otro lado, han hecho un llamado a formación liderada por Irene Montero, haciendo una invitación a que se una a la coalición: «Es la hora de que todas las organizaciones expresen con claridad su voluntad de contribuir a la unidad».

Anteriormente, Más Madrid había propuesto combinar la candidatura de Ada Colau para aspirar a La Moncloa y Mónica García para encabezar la lista por Madrid. Tras la ministra de Sanidad figurarían Emilio Delgado, Tesh Sidi y Eduardo Fernández Rubiño, según fuentes del partido. Su dirección insiste en que no hay nombres ni puestos cerrados, aunque la ejecutiva ya había acordado que la organización debía liderar y confeccionar esa candidatura.

Colau reconoció hace una semana, que su regreso a la primera línea no estaba previsto. Sin embargo, tras el respaldo de la ejecutiva de Comuns para que encabezara Frente Amplio, se declaró «a disposición» de las organizaciones y defendió una alianza lo más amplia posible.