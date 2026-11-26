Los actos por el centenario del buque escuela Juan Sebastián de Elcano harán una parada en Pasajes. Esta localidad, cuyo ayuntamiento está gobernado por EH Bildu, conmemorará la entrega de la bandera de combate en 1928 por parte de la Diputación de Guipúzcoa. El acto servirá como punto final a las celebraciones que ha organizado la Armada para conmemorar el siglo de su navío más emblemático.

Elcano es un barco velero utilizado para entrenar a los guardamarinas y suboficiales de la Armada. En un encuentro con periodistas, el Almirantazgo ha explicado los principales eventos planificados para la efeméride, que incluye dos cruceros conmemorativos. El segundo será una circunnavegación en la dirección opuesta a la del navegante, que hará una parada extra en Pasajes.

«El Juan Sebastián de Elcano es un barco histórico que representa valores que son difíciles de discutir», ha valorado Gonzalo Sanz, almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, en la presentación sobre los actos del navío. «El núcleo de todo lo que se hace a bordo es el mismo y se hace exactamente igual que hace 100 años». El trayecto, que todavía no está cerrado, se desarrollará durante 2028 y también realizará paradas en Cartagena y Barcelona.

La primera ruta que conmemorará los cien años saldrá de Cádiz el próximo 10 de enero de 2027 y navegará por América, donde celebrará en El Callao (Perú) el centenario de su botadura el 5 de marzo de 1927. En ambos cruceros seguirán formándose las respectivas promociones de los guardamarinas de la Escuela Naval Militar.

Uno de los eventos insólitos que rodearán a la conmemoración del buque escuela tiene que ver con el resto de países. Por primera vez, las Velas Latinas, un crucero cuatrienal que organizan los buques escuelas americanos, amarrarán en España el año que viene, acompañando al Elcano. En La Coruña se unirán los buques de Italia y Portugal.