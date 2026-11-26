En Benalmádena, en la provincia de Málaga, un médico levantó entre 1987 y 1994 el Castillo de Colomares, un monumento dedicado a Cristóbal Colón. Lo construyó a mano, con la única ayuda de dos albañiles, en una finca de las colinas de la Costa del Sol.

Dentro de sus muros está la capilla de Santa Isabel de Hungría, que Guinness World Records reconoce como la iglesia más pequeña del mundo. Según la ficha del récord, ocupa una superficie total de apenas 1,96 metros cuadrados. El médico había empezado a construir el castillo tres años antes de que el organismo registrara la marca.

El médico que construyó un castillo en Málaga con solo dos albañiles

El autor del monumento fue el doctor Esteban Martín Martín. Según la web oficial del Castillo Monumento Colomares, el médico empezó la obra en 1987 con la ayuda de dos albañiles que, según la Diputación de Málaga, venían del cercano pueblo de Mijas. A partir de ahí, dedicó siete años de trabajo artesanal al castillo, con ladrillo, piedra y cemento.

La misma web explica que sus conocimientos de arte, historia y arquitectura le permitieron dar forma libre al conjunto. Su objetivo era «narrar pétreamente el Descubrimiento de América».

Antes de dedicarse al castillo, Martín tuvo una larga carrera en la medicina. De acuerdo con la investigadora Jo Farb Hernández, autora de una ficha sobre el monumento en el archivo estadounidense SPACES, nació en 1926 y estudió en la Universidad de Valladolid para ser ginecólogo.

Más tarde, trabajó durante muchos años en Estados Unidos, como ginecólogo y como cirujano. En la década de 1970, compró la finca La Carraca, en las colinas de Benalmádena, donde empezó la obra con unos 60 años. Según la ficha de SPACES, los tres hombres levantaron el castillo poco a poco y a mano, con piedra, ladrillo, piedra artificial y madera.

¿Cómo es la iglesia más pequeña del mundo, según los récords Guinness?

La ficha oficial del récord sitúa la iglesia más pequeña del mundo en Colomares, el monumento a Cristóbal Colón de Benalmádena. La capilla de Santa Isabel de Hungría tiene una planta irregular de 1,96 metros cuadrados. Guinness World Records registró la marca en abril de 1990, con el castillo todavía en obras.

Sus dimensiones contrastan con las del resto del conjunto. Según la Diputación, la planta del edificio ocupa unos 1500 metros cuadrados y está hecha en piedra, con técnicas de la Baja Edad Media. Jo Farb Hernández, además, describe un castillo de cinco plantas con torres de unos 33 metros y lo considera el mayor monumento del mundo dedicado a Cristóbal Colón.

Por su parte, la web del monumento menciona un pequeño oratorio con una imagen de Cristo Salvador. La acompaña una pequeña campana de marinero que recuerda a la isla de San Salvador, la primera tierra que pisó la expedición, el 12 de octubre de 1492.

Las carabelas de Colón esculpidas en el castillo de Benalmádena

El castillo cuenta en piedra el viaje de 1492. En lo más alto de la estructura está la Niña, bajo el arco de La Rábida, el monasterio que acogió a Colón. Por su parte, la Pinta ocupa la fachada principal, sobre una cabeza de caballo de bronce que simboliza a Martín Alonso Pinzón.

La Santa María queda separada de las otras dos carabelas, ya que naufragó el día de Navidad en Santo Domingo. El conjunto incluye además un mausoleo con un rosetón gótico y dos escudos de bronce, uno de la Corona de Castilla y otro de la reina Isabel, en agradecimiento por su apoyo al viaje.

En cuanto a los estilos, la ficha de SPACES identifica elementos mudéjares, románicos, góticos y bizantinos en el castillo. Incluso hay una torre con forma de pagoda china levantada sobre una base mudéjar, que recuerda el sueño original de Colón de abrir una ruta para conectar Europa con Asia. Algunos espacios interiores, además, tienen vidrieras de colores.

El final de las obras del Castillo de Colomares en 1994

Según SPACES, el castillo quedó fuera de las celebraciones del quinto centenario del viaje de Colón, en 1992. En 1994, sin recursos económicos para continuar, el médico detuvo las obras. La idea era que el monumento se convirtiera algún día en el lugar de descanso de las cenizas de Colón.

Esteban Martín Martín murió el 8 de febrero de 2001. Más tarde, su familia sumó los caminos de grava y los jardines que rodean el castillo.

Actualmente, según su página oficial, el Castillo de Colomares abre de martes a domingo y la entrada general cuesta 3,50 euros. La visita recorre solo el exterior del monumento.