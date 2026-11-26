¿Quién tiene realmente el poder en una sociedad: quienes gobiernan o quienes obedecen? David Hume, uno de los grandes pensadores de la Ilustración escocesa, dejó una reflexión que continúa teniendo plena vigencia más de dos siglos después. «La fuerza está siempre del lado de los gobernados; los gobernantes no tienen más sostén que la opinión pública, y es únicamente sobre esa opinión donde se levanta todo poder». Una frase que invita a cuestionar la autoridad, la legitimidad de los gobiernos y la capacidad de la ciudadanía para determinar el rumbo de una nación.

El verdadero poder está en la ciudadanía

David Hume (1711-1776) fue un filósofo, historiador y economista escocés considerado una de las figuras fundamentales de la Ilustración. Su pensamiento estuvo marcado por el empirismo, el escepticismo y el estudio de la naturaleza humana. Entre sus obras más conocidas destacan Tratado de la naturaleza humana, Investigación sobre el entendimiento humano y sus Ensayos morales, políticos y literarios, donde abordó cuestiones relacionadas con la sociedad, la política y el comportamiento de las personas.

La reflexión sobre la fuerza de los gobernados aparece en uno de sus ensayos, titulado De los primeros principios del gobierno, publicado originalmente en 1741. Hume planteaba una cuestión aparentemente sencilla, pero con profundas implicaciones, ya que ¿cómo es posible que una minoría consiga gobernar a una mayoría? Su respuesta era que la autoridad no depende exclusivamente de las armas, las leyes o la capacidad de imponer castigos, sino también de la opinión que las personas tienen sobre quienes ejercen el poder.

La opinión pública sostiene a los gobiernos

Para el filósofo, incluso los gobernantes más autoritarios necesitan algún tipo de respaldo para mantenerse en el poder. Aunque puedan recurrir a la fuerza para imponer determinadas decisiones, su autoridad necesita apoyarse en las creencias, los intereses y la aceptación de quienes forman parte de la sociedad. Sin ese reconocimiento, el ejercicio del gobierno se vuelve mucho más difícil de sostener.

Hume distinguía, además, entre la opinión relacionada con el interés general y aquella vinculada al derecho y la legitimidad. Es decir, las personas pueden aceptar un gobierno porque consideran que beneficia a la sociedad o porque creen que tiene derecho a ejercer su autoridad. Ambas cuestiones resultan fundamentales para comprender por qué unas instituciones consiguen mantenerse mientras otras pierden el respaldo de la población.

Una reflexión que sigue vigente

Más de 280 años después de la publicación de este ensayo, sus palabras continúan invitando a reflexionar sobre la relación entre gobernantes y ciudadanos. En las democracias actuales, la opinión pública, las elecciones, la libertad de expresión y la confianza en las instituciones desempeñan un papel fundamental en la legitimidad política.

La enseñanza de Hume va más allá de una defensa de la popularidad de los dirigentes. Su planteamiento recuerda que ningún poder político se sostiene únicamente por su capacidad para imponer decisiones, ya que necesita que exista una estructura de aceptación que lo respalde. Una idea que resume una de las grandes paradojas de la política, ya que quienes parecen tener todo el poder dependen, en realidad, de quienes se lo permiten.