David Hume: «La belleza no es una cualidad de las cosas en sí mismas: existe solo en la mente que las contempla, y cada mente percibe un tipo diferente de belleza»

Existe sólo en la mente que las completa, la belleza es una cualidad de las cosas que cada mente percibe con un tipo diferente de belleza, según David Hume. La historia de la filosofía es una de las disciplinas que debemos empezar a tener en mente en estos días en los que necesitamos descubrir un plus de buenas sensaciones. Conocer la verdad del mundo que nos rodea, o quizás verlo con otros ojos.

Estos primeros pensadores no dudaron en intentar explicar lo inexplicable, esta capacidad que puede acabar siendo del todo sorprendente. La idea de belleza es una cualidad que cambia, que se traduce en una serie de detalles exteriores, pero también de sentimientos. Nos sentimos en paz con la visión de un atardecer frente al mar, contemplando esos colores del cielo que nos hacen admirar la belleza de una naturaleza que, de forma rutinaria, nos regala estos espectáculos que han estado siempre ahí. Un filósofo como David Hume no duda en darnos algunos detalles de una belleza que no es nunca fija.

Cada mente percibe un tipo diferente de belleza

Depende de cada uno admirar la belleza del mundo, de las personas, de los animales o de los simples objetos que nos rodean desde otro punto de vista. Una mirada que va cambiando con el paso del tiempo y de los años, en unas jornadas en las que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Será el momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Esa mirada que damos al mundo puede ir variando. Aquel rincón del pueblo que hemos visto miles de veces puede tener un encanto especial a primera hora de la mañana con ese fresquito que puede ayudarnos a conectar un poco más con la propia naturaleza.

Detalles que un pensador como David Hume, que basaba su conocimiento y capacidad de análisis por lo que descubría con unos sentidos, cuya visión siempre puede acabar de darnos algunos detalles de transformación y de un estudio de la realidad que podría ir variando por momentos.

Esta belleza que suele entrar por los ojos, pero también se completa con olores, ese aroma a campo o a tierra mojada, o sonidos, la voz de un ser querido que no duda en darnos ciertas novedades.

El concepto de David Hume de belleza

Uno de los empiristas más destacados, David Hume, nos dejó importantes frases que, sin duda alguna, acabarían siendo las que nos darán un cambio de tendencia importante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Estas reflexiones de David Hume nos harán ver el mundo desde el punto de vista de un filósofo que hace unos siglos creó teorías que siguen hoy en día estando vigentes.

¿Una esposa? No es éste ninguno de los requisitos indispensables de la vida.

Toda cualidad del espíritu que es útil o agradable a la propia persona o a otras, proporciona un placer al espectador, suscita su estimación y es admitida bajo la honrosa denominación de virtud o mérito.

La avaricia o el deseo de lucro es una pasión universal que opera en todas las épocas, en todos los lugares y sobre todas las personas.

Si se admite que el suicidio es un crimen, sólo la cobardía puede impulsarnos a él. Si no es un crimen, tanto la prudencia como el valor nos obligan a desembarazarnos de la existencia cuando ésta se convierte en una carga.

Nada resulta más sorprendente para el que examina los asuntos humanos con mirada filosófica que la facilidad con que la mayoría es gobernada por la minoría.

Las primeras ideas de la religión han surgido no de la contemplación de las obras de la naturaleza, sino de la preocupación por los sucesos de la vida y de las esperanzas y temores incesantes que actúan en la mente humana.

La primera cualidad de un historiador es ser veraz e imparcial, la segunda es ser interesante.

Las decisiones filosóficas no son otra cosa que reflexiones sobre la vida ordinaria, metodizadas y corregidas.

La razón es y debe ser solamente la esclava de las pasiones.

La avariciao el deseo de lucroes tan universal como la pasión, que actúa en todos los tiempos, en todos los luagres y sobre todas las personas.

No hay para mí nada tan agradable que la conversación libre de un amigo.

La belleza de las cosas existe en el espíritu de quien las contempla.

El arte confecciona un vestido, la naturaleza produce un hombre.

Los errores en materia de religión son peligrosos, en filosofía son simplemente ridículos.

La oscuridad es efectivamente penosa para la mente, como lo es para el ojo, pero sacar la luz de la oscuridad, por el esfuerzo que sea, ha de ser deleitable y producir regocijo.

Sé filósofo, pero en medio de toda tu filosofía sé hombre.

Todo el mundo se queja de su mala memoria, nadie de su poco entendimiento.

Nada es más libre que la imaginación humana.

Ningún testimonio es suficente para establecer un milagro, salvo que su falsedad fuese más milagrosa que el hecho que se trata de establecer.

Pues siempre que la repetición de un acto u operación particular produce una propensión a renovar el mismo acto u operación, sin estar impelido por ningún razonamiento o proceso del entendimiento, decimos siempre que esta propensión es el efecto de la costumbre.