Qué quiere decir el proverbio chino «es mejor ser un perro en tiempo de tranquilidad que un ser humano en tiempos de caos»

Durante siglos, los proverbios chinos se han transmitido de generación en generación como una forma de aplicar las enseñanzas de vida a las personas. Uno de los más conocidos es el que afirma que “Es mejor ser un perro en tiempos de tranquilidad que un ser humano en tiempos de caos”. Pero ¿qué quiere decir exactamente este proverbio?

¿Qué significa esta frase?

A primera vista, la frase puede resultar exagerada. Sin embargo, su mensaje no busca comparar a las personas con los perros, sino que lo que busca es destacar hasta dónde un contexto de paz puede resultar más valioso que cualquier posición o privilegio que adoptemos en nuestras labores cotidianas.

El proverbio plantea una idea sencilla: cuando la sociedad atraviesa periodos convulsos de guerras, crisis o grandes niveles de incertidumbre, incluso quienes están arriba en la pirámide social pueden sufrir las consecuencias de este caos. En cambio, durante los periodos de estabilidad, hasta una vida mucho más sencilla puede desarrollarse con mayor seguridad.

Una reflexión adaptada a nuestros días

A pesar de que el origen de esta reflexión data de miles de años atrás, esta continúa despertando interés entre las personas, dado que habla de una realidad que atraviesa distintas épocas. Nos invita a recordar que no siempre basta con aspirar a lograr unos objetivos, sino que también influye el escenario en el que se vive.

Después de todo, una existencia sencilla en tiempos de paz puede ofrecer mucha más felicidad que una vida llena de prestigio en medio del desorden y el conflicto. Retroceder a veces un paso significa avanzar luego dos de golpe, y este proverbio pone de manifiesto la necesidad de priorizar la felicidad sobre el prestigio.

¿Por qué utilizan animales?

Una de las características más llamativas de los proverbios chinos es que estos utilizan animales para sus reflexiones sobre ideas complejas. Perros, tigres, grullas o dragones aparecen con frecuencia porque representan cualidades o situaciones que cualquier persona puede reconocer con facilidad.

Esto favorece en gran medida la capacidad de calar dentro de la gente. En este caso particular, el perro simboliza una vida humilde pero segura, mientras que el ser humano es quien, aun con mayores privilegios, puede verse perjudicado si vive en un contexto de violencia, crisis o inestabilidad.

La comparación no busca establecer que una vida sea superior a otra, sino resaltar el enorme valor que tiene la tranquilidad por encima del estatus o el poder. Por eso, muchos de estos proverbios siguen vigentes siglos después: utilizan imágenes simples y cotidianas para transmitir reflexiones de manera atemporal.