A lo largo de su trayectoria como uno de los científicos más influyentes del siglo XX y principios del XXI, Hawking defendió que el motor real del avance humano no es acumular certezas inamovibles, sino mantener viva la curiosidad frente a lo desconocido. Con esta frase, el autor de Breve historia del tiempo señaló una trampa intelectual frecuente: el peligro no reside en carecer de datos, sino en creer que ya se comprende un fenómeno cuando apenas se conoce su superficie.

La falsa certeza

La frase plantea la idea entre el no saber y creer que se sabe. La ilusión del conocimiento aparece cuando una cuestión se da por resuelta y se dejan de considerar explicaciones, evidencias o argumentos. Por otro lado, la ignorancia puede llevar a la persona a buscar información, plantearse preguntas y aprender.

En la era digital, el acceso instantáneo a titulares, resúmenes y opiniones en redes sociales refuerza esa sensación engañosa de estar bien informado. Disponer de datos aislados no equivale a comprender un problema complejo, pero genera una seguridad aparente que frena el espíritu crítico y dificulta rectificar errores.

La duda metodológica como legado científico

El propio trabajo de Hawking sobre los agujeros negros, la relatividad y el origen del universo ejemplificó la necesidad de poner a prueba cada hipótesis. En el método científico, ninguna teoría está por encima de los hechos, y revisar una idea previa ante nuevas pruebas se considera un avance, no una derrota.

La base de esta idea permite hacer una diferenciación entre la información y el conocimiento. Tener acceso a muchos datos no significa comprender ni saber interpretarlos. La seguridad con la que se defiende una afirmación tampoco influye en la veracidad. Por este motivo es importante contrastar las fuentes y mantener una actitud crítica ante cualquier cosa que creamos saber.

Recuperar hoy la reflexión del astrofísico supone una llamada a la prudencia intelectual: distinguir entre información y comprensión, desconfiar de las respuestas simplistas y recordar que el conocimiento auténtico empieza al reconocer los límites de lo que creemos saber.