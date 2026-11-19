Stephen Hawking fue un físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico, nacido en Oxford en 1942 y fallecido en Cambridge en 2018. Sus investigaciones transformaron la comprensión del universo, especialmente gracias a sus trabajos sobre los agujeros negros, cuya emisión de radiación dio lugar al concepto conocido como «radiación de Hawking».

Fue profesor de la prestigiosa Cátedra Lucasiana de Matemáticas de la Universidad de Cambridge y miembro de importantes instituciones científicas internacionales. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos la Medalla Copley y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. A los 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad que progresivamente limitó su movilidad y le obligó a comunicarse mediante un sintetizador de voz. A pesar de ello, desarrolló una brillante carrera científica.

«Las personas tranquilas y silenciosas son las que tienen las mentes más fuertes y ruidosas»

El ruido al que hacía referencia Hawkins con esta reflexión se refiere a una intensa actividad mental, marcada por el pensamiento profundo, la reflexión, la crítica y la imaginación. Esta dualidad entre lo que los demás perciben de nosotros y lo que realmente experimentamos refuerza la idea de que el silencio externo o una aparente quietud no implican una ausencia de actividad mental. Además, las personas que dedican tiempo a la reflexión y al silencio pueden generar ideas originales y encontrar soluciones complejas precisamente porque pasan más tiempo en un proceso de elaboración cognitiva interna.

Una de las principales fortalezas que pueden desarrollar las personas tranquilas es su capacidad de observación. Mientras otras expresan sus opiniones de forma inmediata, ellas suelen dedicar más tiempo a analizar lo que ocurre y a fijarse en detalles que pueden pasar completamente desapercibidos para los demás. Otra de las capacidades que suelen mostrar las personas silenciosas es la escucha activa. No consiste únicamente en oír lo que alguien está diciendo, sino en comprender verdaderamente aquello que intenta transmitir.

La frase de Hawking cobra todavía más sentido en una época marcada por las redes sociales y la hiperconectividad. Su mensaje resulta sencillo pero resume a la perfección la sociedad actual: no todo aquello que tiene valor necesita hacer ruido, del mismo modo que no todo lo que hace ruido tiene valor. En una sociedad que parece premiar a quienes más hablan y más llaman la atención, recordar que las mentes más brillantes y poderosas también pueden trabajar desde el silencio constituye, quizá, una de las grandes enseñanzas que Stephen Hawking nos dejó.

Reflexiones de Stephen Hawking

En 1974, Hawking propuso que los agujeros negros no son completamente negros, ya que pueden emitir radiación térmica como consecuencia de determinados efectos cuánticos. Este fenómeno pasó a conocerse como «radiación de Hawking». También destacó como divulgador científico. Su libro «Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros», publicado en 1988, permitió acercar conceptos complejos de la cosmología a un público mucho más amplio. A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, entre ellos su ingreso en la Royal Society, la Copley Medal y la Presidential Medal of Freedom de Estados Unidos, que recibió en 2009.

En una de sus advertencias más preocupantes, el científico aseguró que no creía que la humanidad pudiera sobrevivir durante los próximos mil años si no conseguía extenderse más allá de la Tierra. Su planteamiento se apoyaba en una idea fundamental: una civilización limitada a un único planeta es especialmente vulnerable ante determinadas amenazas, como las guerras nucleares, las pandemias, el cambio climático descontrolado y el impacto de un asteroide.