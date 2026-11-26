Mi trauma de la infancia. Empiezo esta historia poniendo un poco en antecedentes… Mi padre es magistrado de profesión en la Audiencia Provincial de Sevilla, y yo, nacida en 1987, era una niña con perfil PAS (diagnosticado en mi edad adulta), que vivió y sufrió con miedo la época de ETA. Recuerdo muchas cosas de aquellos años. ¿Os acordáis de lo que era vivir con miedo? Creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, quitando las enfermedades. Pues sí, a los que se os ha olvidado: se vivía con miedo.

Tengo la capacidad —y me alegro de no olvidarlo— de acordarme de lo que estaba haciendo el día de muchos de los atentados de ETA. Cuando busco en qué año fueron, me sorprende la edad que tenía: ¡muy pequeña, y con mucho miedo!

En casa el sufrimiento era terrible. El comando estaba en Sevilla y yo veía cómo mi padre miraba debajo del coche por si tenía una bomba lapa. Si veíamos personas raras, ya creíamos que eran etarras; si llegaban paquetes a casa, los dejábamos en el patio por si eran una bomba (agradezco que no hubiera compras online en aquella época…).

También recuerdo las llamadas de mi padre por desalojos en los juzgados, diciéndole a mi madre: «Loli, no te preocupes, nos han desalojado, pero no va a pasar nada…». Me acuerdo de coger un papel que tenía en su despacho con las recomendaciones que debía seguir a diario para que ETA no pudiera controlar sus rutinas, como no ir al trabajo todos los días a la misma hora.

La opresión de ETA

Una vez hubo unos coches sospechosos que pasaban por mi casa de vez en cuando. Mi padre se informó en el trabajo y resultó ser la policía, que iba rutinariamente a comprobar que todo estuviera en orden… ¡Vivían amenazados!

Creo que el día que jamás olvidaré fue cuando mi padre ascendió a la Audiencia de Sevilla. Pasó de ser juez a magistrado y le hicieron un acto en la Audiencia Provincial de Granada. Una vez terminado el acto, estando comiendo, escucharon una explosión: a Luis Portero, que había estado en ese mismo acto, lo había matado ETA de dos disparos a bocajarro, y la policía había encontrado el coche y lo había explosionado.

Por esto, por los socialistas, populares, guardias civiles, policías, magistrados y personas civiles —porque ETA también atentaba en lugares como Hipercor—, ¡jamás votaría a un partido político que pacte con ASESINOS!

ETA no fue solo las muertes que dejó por el camino, siendo eso lo más importante. ETA fue inseguridad, dolor, noches sin dormir y miedo, ¡mucho miedo!