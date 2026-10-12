Un policía herido y tres detenidos en los enfrentamientos entre grupos radicales en la Puerta del Sol

Un policía ha resultado herido y tres personas —un hombre, una mujer y un menor— han sido detenidas en los enfrentamientos entre grupos radicales en la Puerta del Sol durante la tarde de este lunes, luego del desfile del Día de la Hispanidad.

Máxima tensión en el centro de Madrid tras el desfile militar por el Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre. Un grupo de jóvenes portando banderas españolas ha rodeado la Puerta del Sol desde la calle Alcalá, Espoz y Mina, para manifestarse contra los grupos de izquierda radical que continúan acampados en la plaza.

Agentes antidisturbios de la Policía Nacional han desplegado un cordón de seguridad para separar a los dos grupos. Durante el enfrentamiento se han efectuado lanzamientos de huevos hacia los acampados. Además, se han escuchado cánticos de un lado y de otro.

Desde las seis de la tarde ha escalado la tensión entre los dos grupos cuando han empezado a lanzar botellas en la calle El Carmen. Posteriormente, los agentes antidisturbios ganaron terreno para separarlos, adelantando posiciones para que los manifestantes que querían acceder a la Puerta del Sol, donde están los acampados, dieran marcha atrás hasta llevarlos a la Plaza de Callao.

Alrededor de las 20:00 horas, la Policía Nacional ha disuelto en la calle Preciados una concentración de un grupo de al menos cien manifestantes que querían entrar en Sol. Los agentes han cortado varias calles del centro para evitar más enfrentamientos.

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