El Metropolitano canta «Pedro Sánchez hijo de puta» y exhibe una pancarta por Urda: «Ni olvido ni perdón»

Antes de que comenzara el partido en el Metropolitano, una mirada al cielo. Por Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras una brutal entrada de Owono, y por los 69 fallecidos en la tragedia ferroviaria de Urda. El fondo sur del Metropolitano alzó la voz al grito de «Pedro Sánchez, hijo de puta» y una pancarta responsabilizadora. «Gobierno culpable. Ni olvido ni perdón».

La reivindicación política fue posterior a un feo gesto de la afición bávara, que saltaba y cantaba en la grada mientras el minuto de silencio ya se había anunciado por megafonía e iba a comenzar. La monumental pitada de la hinchada rojiblanca les hizo percatarse de que el fútbol, la cosa más importante de las menos importantes, todavía no había empezado.

No hizo falta ni que comenzara el partido. La llegada de la expedición rojiblanca al Metropolitano ha estado marcada por el recuerdo de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras una entrada de Owono durante el partido de su equipo contra el Andorra. Baena ha llegado al estado rojiblanco ataviado con la camiseta del Atlético y en la espalda el nombre y dorsal del fallecido futbolista.

El himno de la Champions League no sonará esta noche de manera excepcional en los campos de Villarreal, Atlético de Madrid y Barcelona antes de sus partidos europeos de esta noche. El motivo es por respeto a la tragedia de Urda y el triste fallecimiento de Jesús de Miguel.

Un respetuoso homenaje por la memoria de Jesús de Miguel, fallecido en la mañana de este martes tras recibir un fuerte golpe el pasado lunes durante el Tenerife – Andorra de Segunda División. También servirá en forma de homenaje a las 69 víctimas mortales que perdieron la vida la semana pasada en el trágico accidente ferroviario de Urda.