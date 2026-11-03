El gran detalle de Baena rindiendo homenaje a Jesús de Miguel antes del Atlético – Bayern

No hizo falta ni que comenzara el partido. La llegada de la expedición rojiblanca al Metropolitano ha estado marcada por el recuerdo de Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras una entrada de Owono durante el partido de su equipo contra el Andorra. Baena ha llegado al estado rojiblanco ataviado con la camiseta del Atlético y en la espalda el nombre y dorsal del fallecido futbolista.