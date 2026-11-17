La entrevista de Pedro Sánchez en La Séptima sigue dando que hablar incluso dos días después de la visita del líder del Ejecutivo al programa Fuera de Control, de Alba Carrillo y Marta Márquez. Una charla distendida en la que pudimos ver al presidente del Gobierno más personal, lo cual ha provocado la sorna de Federico Jiménez Losantos.

La opinión de los más críticos con el programa señala que Carrillo aduló en todo momento a Sánchez, con una entrevista que representó un ‘masaje’ mayor que la de Broncano. Como no podía ser de otra forma, Losantos se sumó a este juicio con una reflexión demoledora. «Está muy ocupada derritiéndose con el presidente. Un poco más y tienen que llevar la fregona. Qué cosa tan repugnante».

El derechazo de Losantos a Sánchez

El locutor radiofónico también dio su punto de vista sobre las palabras del líder socialista sobre Santiago Abascal, señalando que tiene «genes árabes»: «Ahora va y sale el amiguito de Alba Carrillo diciendo que Abascal tiene genes árabes. La última vez que yo vi hablar de eso fue a Junqueras, que dijo que el ADN catalán era más cercano al francés que al español, al portugués o al judío. O sea, los racistas».

El escritor turolense dio toda una clase de historia, para aquellos que no lo saben, sobre el origen del gen árabe: «Lo que entendemos por árabe es una lengua, una cultura. En España llamamos árabes a los que venían de Bagdad, o sea, bastante lejos de Arabia».

«Sánchez es un racista asqueroso»

Losantos cerró su intervención señalando sin titubeos a Sánchez, al que tildó de «racista asqueroso». «Pero dice que tiene genes árabes. Yo no sé si sabe lo que es un gen, pero sí sé que lo de árabe lo dice porque es un racista asqueroso. Recuerden cuando le dio la mano a una señora negra de mediana edad. Le da la mano así y luego hace así (gestos de dar la mano con asco y limpiársela después). Ese es Sánchez».