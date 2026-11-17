Santiago Abascal ha respondido a las vejatorias declaraciones de Pedro Sánchez sobre sus supuestos orígenes árabes en las que le tacha de «racista». El presidente de Vox ha calificado de «un poco de Mengele y un poco nazi» la propuesta del presidente del Gobierno de someterle a un test genético para conocer su ascendencia. Abascal ha reprochado al líder del PSOE utilizar sus rasgos físicos para atacarle y ha rechazado las acusaciones de racismo que Sánchez lanzó contra él.

El dirigente socialista concedió una nueva entrevista (si se le puede llamar así) en plena campaña electoral, esta vez al programa Fuera de Control, de la nueva cadena de televisión La Séptima, afín al Gobierno sanchista. En ella fue preguntado por Abascal, al cual no dudó criticar e insultar gravemente de forma pública.

Ante estas acusaciones, el líder de Vox no se ha quedado callado y ha señalado que «el lobo se ha puesto la piel de cordero y anda paseándose por todas las televisiones del régimen para que le hagan masajes», en un nuevo mitin del partido en Santa Cruz de Tenerife. Abascal ha asegurado que Sánchez se puso nervioso cuando le preguntaron por él y que respondió entre sonrisas y bromas. También ha hecho referencia a su nariz, de la que ha dicho sentirse «tan orgulloso» porque es de su madre.

El dirigente de Vox ha defendido por enésima vez que a su partido le resulta indiferente el color de piel de las personas. «Nos da igual que uno sea rubio, pelirrojo, amarillo, negro, marrón. Nos da igual el color de la gente, que uno sea alto, bajo, mujer, hombre o la orientación sexual que tenga», ha afirmado. Según Abascal, lo que importa es «lo que la gente tiene en el corazón y lo que la gente tiene en la cabeza».

Santiago Abascal ha vinculado su posición contra la inmigración ilegal rechazando el fanatismo religioso, defendiendo que quienes lo practican «piensan que la mujer es inferior». También ha asegurado que su oposición a determinadas prácticas no tiene relación con el origen o la apariencia de quienes las defienden. «A mí me da igual que el fundamentalista sea pelirrojo, rubio o negro», ha insistido. Antes de terminar, ha rechazado las acusaciones del presidente con una expresión: «Lo del racismo, no; a otro perro con ese hueso, Sánchez».

La entrevista de Sánchez en La Séptima

La controversia comenzó después de que Sánchez calificase a Abascal de racista y afirmase que tenía «genes árabes», algo que, según el presidente, «se le ve en la cara». El jefe del Ejecutivo llegó a bromear con la posibilidad de someter al líder de Vox a un análisis genético y aludió a la posibilidad de que pudiera participar en una cabalgata si lo pintaban de betún.

Tras cargar contra el presidente de Vox, despachó a Alberto Núñez Feijóo con un escueto «malo, casi todo». Pedro Sánchez también abordó durante gran parte de la entrevista cuestiones de su vida personal que nada tenían que ver con las cuestiones políticas. El presidente del Gobierno habló de su relación con Begoña Gómez, que a pesar de estar investigada por numerosos delitos, la definió como una «mujer fantástica», y recordó los cinco días de reflexión que se tomó en abril de 2024 tras conocerse la investigación judicial sobre su esposa.

En el ámbito político, defendió sus acuerdos parlamentarios con Bildu y ERC, considerándolos «legítimos», y reconoció abiertamente que busca apoyos «hasta debajo de las piedras» para sacar adelante sus iniciativas. También expresó su deseo de gobernar con Ada Colau y se mostró convencido de que el PSOE ganará las elecciones generales del 29 de noviembre.