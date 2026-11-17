Pedro Sánchez ha protagonizado uno de los momentos más comentados de su última entrevista televisiva. El presidente del Gobierno acudió al programa ‘Fuera de Control’, presentado por Alba Carrillo y Marta Márquez en La Séptima, donde participó en una dinámica en la que tenía que destacar algún aspecto positivo y negativo de sus rivales políticos. Al llegar el turno de Santiago Abascal, el líder socialista terminó realizando unas declaraciones sobre sus supuestos orígenes árabes y su apariencia física que han desatado la polémica. La conversación fue todavía más allá cuando una de las presentadoras le planteó la posibilidad de que el dirigente de Vox participase en una cabalgata de Reyes.

El comentario de Sánchez sobre Abascal

La conversación tuvo lugar el domingo 15 de noviembre de 2026, durante la entrevista en ‘Fuera de Control’. Cuando le preguntaron por Santiago Abascal, Sánchez aseguró que no encontraba nada interesante en el líder de Vox y cuestionó sus posiciones sobre la población árabe y la inmigración.

«Veo una contradicción en él, porque es una persona racista, claramente lo es. Habla mucho de los árabes, pero él tiene genes árabes, se le ve en la cara», afirmó el presidente. A continuación, también hizo referencia a la barba del dirigente político, en un comentario que llevó el intercambio hacia su aspecto físico. ￼

La presentadora Alba Carrillo aprovechó entonces para preguntarle si Abascal podría participar en una cabalgata de Reyes. La respuesta de Sánchez fue la que terminó convirtiendo el fragmento en uno de los más difundidos de la entrevista. «Si le ponemos betún y se pone negro, da el pego». La escena fue recogida por distintos medios y compartida en redes sociales. ￼

La respuesta de Abascal tras las declaraciones

Las palabras del presidente no tardaron en llegar al entorno de Vox. El lunes 16 de noviembre, Santiago Abascal respondió durante un acto de campaña celebrado en Santa Cruz de Tenerife y rechazó las acusaciones de racismo. También criticó que Sánchez utilizase sus rasgos físicos para referirse a él y aseguró que a su partido le da igual el color de piel de las personas.

«Me da igual que el fundamentalista sea pelirrojo, rubio o negro», manifestó el dirigente de Vox. Además, ironizó sobre las declaraciones del presidente y le retó a someterse a controles antidopaje por sorpresa durante el resto de la campaña electoral. ￼

La polémica del betún y los Reyes Magos

El comentario sobre el betún también introduce otro debate, que es el uso del maquillaje para oscurecer la piel en representaciones públicas. Esta práctica se relaciona con el denominado blackface, una caracterización históricamente controvertida por sus vínculos con representaciones racistas y estereotipadas de las personas negras.

En España, la cuestión aparece especialmente en las cabalgatas de Reyes, donde tradicionalmente el personaje de Baltasar ha sido interpretado en numerosos municipios por personas maquilladas para oscurecer su piel. Su representación ha generado debates sobre la necesidad de contar con actores negros y evitar caracterizaciones que puedan resultar ofensivas.

La entrevista de Pedro Sánchez se produce, además, en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, en un contexto de enfrentamiento entre PSOE y Vox. El episodio vuelve a poner sobre la mesa el tono de los discursos políticos y la utilización de los rasgos físicos en los ataques entre adversarios.