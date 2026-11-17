Un grupo de personas vinculadas a la extrema izquierda ha tratado de boicotear este lunes un acto electoral de VOX en los barrios sevillanos de La Macarena y El Cerezo, donde simpatizantes de la formación se habían congregado para escuchar a los candidatos del partido de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre. Los manifestantes, provistos de pitos y bocinas, han interrumpido el desarrollo del encuentro con gritos de «¡Pedro Sánchez presidente!» y diferentes muestras de hostilidad hacia los asistentes.

Los incidentes han comenzado minutos antes de las 19:00 horas, cuando una mujer ha empezado a insultar y amenazar a las personas que aguardaban el inicio del acto. Según la versión trasladada por VOX, esta mujer habría llegado incluso a invitar a los clientes de un establecimiento hostelero cercano a sumarse al hostigamiento contra los simpatizantes de la formación.

La tensión generada por la presencia de los manifestantes no ha impedido que los representantes del partido intentasen trasladar su mensaje electoral. Los candidatos al Congreso por Sevilla Reyes Romero y Fernando Rodríguez Galisteo, junto al portavoz parlamentario andaluz, Javier Cortés, han tratado de continuar con el acto pese a las interrupciones y el ambiente de hostilidad.

VOX denuncia un delito electoral

El presidente provincial de VOX en Sevilla, Javier Navarro, ha condenado los hechos y ha advertido de que impedir el desarrollo de un acto durante la campaña electoral puede constituir un delito electoral, al vulnerar los derechos fundamentales de reunión y manifestación. El dirigente ha calificado lo sucedido como un ataque a la libertad y ha asegurado que su formación no modificará su calendario de campaña por las amenazas y los intentos de intimidación.

Intervención policial y atestado ante el juzgado

La situación ha requerido hasta tres avisos a la Policía, cuyos agentes se han desplazado hasta el lugar para controlar los enfrentamientos y garantizar la seguridad de los asistentes. Una vez allí, los efectivos han establecido un cordón de seguridad para mantener a los manifestantes alejados de los simpatizantes de VOX y evitar que los incidentes fueran a más.

Al término del encuentro, los agentes han escoltado a los representantes políticos y a los asistentes hasta una zona segura. Según la información facilitada por la formación, la intervención se ha saldado con la identificación de las personas implicadas, la dispersión de los manifestantes y la elaboración de un atestado policial que ha sido presentado durante la misma noche ante el Juzgado de Guardia.