El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fía su remontada electoral a Aránzazu Figueroa, líder de las Juventudes Socialistas de 27 años, quien se encargará de impulsar las redes del PSOE en campaña para «domar el algoritmo». «No podemos permitir que la derecha y la ultraderecha acaparen toda la conversación pública y mediática», manifiesta la política del PSOE. Este es el mismo modelo que siguió el dirigente brasileño, Lula da Silva, para remontar el resultado de la primera vuelta de las presidenciales del país americano, en las que venció el conservador Flávio Bolsonaro.

Figueroa está detrás de la creación de un canal de WhatsApp para difundir información afín al PSOE. Se llama «La fuerza de la gente», calcando el lema de campaña de los socialistas. El título se cierra con un emoticono: el corazón rojo. Este símbolo ha sido utilizado en los últimos años como elemento distintivo del partido y ha adquirido un protagonismo aún mayor que el puño y la rosa.

El canal impulsado por la líder juvenil del PSOE distribuye información de la campaña, por ejemplo, las imágenes del encuentro que tuvo Lula con Sánchez este lunes. Sin embargo, no se queda sólo ahí. El objetivo que persigue este grupo de difusión es «domar el algoritmo». Es decir, que las redes sociales muestren más contenido favorable al PSOE en lugar de mensajes contrarios al Gobierno, algo que, según los socialistas, ocurre en plataformas como X (antes Twitter), Instagram o TikTok.

«Ellos tendrán de su lado el algoritmo, pero nosotros también tenemos la capacidad de colarnos en las redes sociales», asegura Figueroa en uno de los vídeos publicados en el canal. «No podemos permitir que la derecha y la ultraderecha acaparen toda la conversación pública y mediática», reflexiona la líder juvenil del PSOE.

Pasar vídeos, domar el algoritmo

Para lograr este objetivo, Figueroa lanza en ese grupo de WhatsApp «una serie de misiones, de retos, de propuestas». La líder juvenil del PSOE pide a los seguidores del canal que «compartan un vídeo, muevan alguna información o impulsen nuevas voces». «Con tu teléfono móvil puedes alcanzar a muchísima más gente», indica la política socialista.

La primera meta que se marcó fue pasar de los 65.000 a los 80.000 suscriptores, algo que logró este lunes aprovechando el empuje de la visita de Lula. «Para eso os hemos pedido que enviéis el enlace de este canal a tres contactos de vuestra agenda», y animaba a «activar las notificaciones» del grupo para no perderse «ni uno» de sus retos.

Sánchez: «Os pido que participéis en este canal y que nos ayudéis a inundar las redes de dignidad y de orgullo»

Figueroa no está sola en ese canal de difusión. El propio presidente del Gobierno grabó este domingo, antes del acto electoral que protagonizó en Alcorcón, un vídeo en el que alentaba a seguir el grupo de WhatsApp. «Estamos a punto de empezar un mitin, pero antes quería presentaros a Ari, que va a ser la voz de este canal de WhatsApp», indicaba Sánchez en unas imágenes junto a Figueroa.

El líder socialista ya había hecho un cameo en este grupo de WhatsApp el día en que se inició la campaña electoral. El presidente mandó un mensaje de voz en el que llamaba a movilizarse: «El 29 de noviembre nos lo jugamos todo».

«Os necesitamos a todos y a todas aquí, en este canal y en todas partes, en cada casa, en cada calle, en cada red social y en cada grupo de WhatsApp», solicitó Sánchez. Y añadió: «Os pido que participéis en este canal y que nos ayudéis a inundar las redes de dignidad y de orgullo, porque cuando la gente se pone en pie no hay miedo ni amenaza que valga». «Ayudadme a hacerlo posible», concluyó el presidente.

Figueroa y el general de Lula

Este lunes, el presidente de Brasil acudió a España y tuvo dos encuentros con Sánchez: uno de ellos más institucional, en La Moncloa, y otro más político, auspiciado por el PSOE. En este último, el líder socialista mantuvo un coloquio con Lula, grabado por las cámaras del partido.

Detrás de los focos de esa grabación estaba Figueroa junto a André Janones, estrecho asesor de Lula y su gurú en redes sociales. Considerado el general digital del político izquierdista, fue el responsable de movilizar el «ejército» de seguidores del reelegido presidente de Brasil para lograr remontar en la segunda vuelta de las presidenciales pese a ir por detrás en las encuestas. Ese modelo es el que ahora persigue el PSOE y el que intenta impulsar Figueroa.

Fuentes del PSOE confirman que están dedicando esfuerzos a algo similar: «Venimos trabajando en un tema de redes sociales en el ámbito digital con nuestro propio ejército». Desde Ferraz indican que, ya iniciada la campaña, aparecen «listas de difusión o grupos». Pero aclaran que la labor digital viene «desde hace tiempo».