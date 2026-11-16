El Gobierno de Pedro Sánchez ha firmado un memorando con el Ejecutivo de Brasil, encabezado por el izquierdista Lula da Silva, para iniciar un debate que tendrá como objetivo el «acceso a los microdatos administrativos fiscales» en el ámbito internacional. Todo ello, según ambas administraciones, es crear una «coalición internacional que avance en la tributación efectiva de los grandes patrimonios». En otras palabras, aumentar la presión fiscal. Este es un paso más en la colaboración entre la administración socialista y la de Lula que se ha culminado este lunes con dos conversaciones entre Sánchez y el dirigente brasileño.

Este lunes, el acercamiento entre ambos gobiernos se ha cerrado con dos reuniones entre Sánchez y Lula en plena campaña electoral. La primera ha sido más institucional en el Palacio de la Moncloa. En ella, según fuentes de La Moncloa, han conversado sobre «el futuro de las Naciones Unidas y orden internacional», así como sobre la «importancia de defender las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la amenaza ultraderechista». En ese mismo sentido, esas mismas fuentes apuntan que «se ha conversado sobre la agenda bilateral para seguir reforzando los vínculos económicos y sociales entre España y Brasil».

Por otro lado, Sánchez y Lula han mantenido un segundo encuentro, en un marco más electoralista, en el que ambos han llegado a posar con la camiseta de campaña con el lema «La fuerza de la gente». Sánchez ha firmado una dedicatoria para el político brasileño en esa prenda. Desde el PSOE subrayan que esta cita ha sido «más amplia y de carácter político».

Fuentes socialistas indican que se ha hablado de «la situación de la izquierda occidental y el modelo progresista que defienden», a la vez que se ha celebrado «la mejora de las condiciones laborales y una fiscalidad justa como mecanismos para generar prosperidad». En ella, han hablado también de «la reforma de Naciones Unidas, el liderazgo que necesita la organización y el futuro del orden multilateral».

Acuerdo para más impuestos

Se continúa así con el acercamiento entre ambos gobiernos que se inició el pasado martes con el Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) que el ministro de Hacienda español, Arcadi España, y su homólogo brasileño, Dario Durigan, firmaron para «incrementar la colaboración entre ambos países en materia de progresividad fiscal y una efectiva tributación de las personas con alto patrimonio neto».

Todo ello con el objetivo definitivo, según la nota publicada por los dos países, de «impulsar una coalición internacional para avanzar en la tributación efectiva» de los que denominan «superricos». Algo que describen como necesario para luchar contra «la desigualdad global y reforzar la cohesión social».

El ministro de España subrayó la importancia de la alianza entre los dos países como «un acicate» para que «la justicia fiscal gane terreno en el ámbito internacional». «Es imposible que exista justicia social si no garantizamos que los grandes patrimonios contribuyan de manera equitativa», indicó, para ahondar en que, para ellos, «es un orgullo compartir esta lucha» con el Brasil de Lula.

«Uniendo fuerzas» con Sánchez

Su homólogo brasileño dijo que era «inaceptable» que las personas con mayores ingresos «sigan pagando proporcionalmente menos impuestos». A ojos de Durigan, pactos como el que han firmado con España son «un pilar indispensable para construir sistemas tributarios más justos y equilibrados». «Seguiremos uniendo fuerzas con el Gobierno español», advirtió el miembro del Gobierno de Lula.

Ambos han justificado la necesidad de implementar la presión fiscal a lo que llaman «individuos de muy altos patrimonios» como una herramienta para «promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas».

El Memorando incluye una cláusula en la que se comprometen a promover reformas en el sistema de impuestos «basadas en evidencia sobre la progresividad fiscal y la tributación de personas con altos patrimonios». La intención es hacer una «perspectiva comparada» entre ambos sistemas.

A su vez, acuerdan «debatir y promover» a nivel internacional «la posibilidad de acceso a los microdatos administrativos fiscales». El objetivo de esta medida es realizar «estimaciones más precisas de los tipos impositivos efectivos en los niveles más altos de la distribución de la renta».

Por otro lado, se propone lograr «avances coordinados y concretos» a través de una «plataforma de revisión» que analice las «prácticas existentes y las oportunidades» para buscar «soluciones adicionales». A todo ello se le suma, entre otras medidas, un refuerzo en los «intercambios de experiencias y conocimientos técnicos en el ámbito de la política fiscal».

Formación mutua de funcionarios

Además, los gobiernos encabezados por ahora por dos dirigentes de izquierdas se abren a celebrar «reuniones, seminarios y talleres» para asegurar «el intercambio de conocimientos sobre estas materias». En esa misma línea, se acuerda la posibilidad de poner en marcha «formación de funcionarios» y mantener un «diálogo con la sociedad civil». La duración del convenio firmado entre los ejecutivos de Lula y Sánchez es de 3 años y «podrá renovarse de mutuo acuerdo entre los dos países firmantes».