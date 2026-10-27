Flávio Bolsonaro se refugia en EEUU después de que un juez afín a Lula ordenara retirarle el pasaporte

Flávio Bolsonaro ha salido de Brasil. Dos días después de perder la segunda vuelta de las presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, el senador del Partido Liberal (PL) vuela rumbo a Estados Unidos, según confirmó una fuente próxima al clan Bolsonaro. El portal brasileño Metrópoles fue el primero en revelar que el parlamentario dejó el país en un avión privado con destino a Estados Unidos este martes, después de pasar horas en paradero desconocido. La salida se produce menos de 48 horas después de que el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes —afín a Lula— le ordenara entregar sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país.

La orden de Moraes llegó en plena guerra por el resultado. A las 22.40 del domingo, Flávio Bolsonaro declaró que no reconocía el resultado de la segunda vuelta y que su equipo jurídico pediría la anulación de las elecciones. El senador centró sus críticas en el magistrado del Supremo Cristiano Zanin, que prorrogó la votación a petición de la campaña de Lula, alegando dificultades en el transporte de electores.

Zanin no es un juez cualquiera: fue el abogado personal de Lula en el caso Lava Jato, y el propio Lula lo sentó en el Supremo en 2023. Flávio criticó además que la decisión la tomara un miembro del STF y no un magistrado del Tribunal Superior Electoral, y denunció la retirada de los fiscales del PL de la sala donde se custodiaba el recuento.

La orden de Moraes fue dictada en una resolución reservada y notificada al senador en plena calle, cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, que cumple prisión domiciliaria tras su condena por el intento de golpe de Estado. En el vídeo que publicó a continuación en redes sociales, Flávio relató que al salir de la casa de su padre se encontró en la puerta a la «Policía Federal de Lula», que le notificó la obligación de entregar los pasaportes y la prohibición de salir del país.

El senador denunció un intento de intimidación y aseguró que nunca había pensado en marcharse: «Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración». No lo hizo. A las 11.00 horas de este martes venció el plazo y la Policía Federal canceló tanto su pasaporte ordinario como el diplomático.

Lula, en campaña: «Quiero ganar para mantenerlo en la cárcel»

El cerco sobre la familia Bolsonaro no es nuevo y Lula lo convirtió en argumento electoral. En un mitin celebrado en Florianópolis, el presidente imitó a Flávio burlándose de su promesa de sacar a su padre de prisión si ganaba, y replicó que él quería ganar precisamente para mantener a Jair Bolsonaro en la cárcel. Flávio había prometido conceder una amnistía a los condenados por la intentona golpista, incluido su padre.

El bolsonarismo sostiene desde hace años que la alta magistratura brasileña actúa en sintonía con el Gobierno de Lula. Moraes fue el ponente del proceso que condenó a Jair Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión, y el propio Flávio acusó al Supremo durante la campaña de estar destruyendo la democracia. A ello se suma otro magistrado del STF, Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, que este mismo martes ordenó a la Policía investigar una posible financiación extranjera de la campaña bolsonarista y presuntas manipulaciones de algoritmos en redes sociales durante las elecciones.

Un hermano en el exilio y el fin de los fueros

Según el propio senador, la decisión de retirarle el pasaporte se basó en unas declaraciones de su hermano Eduardo Bolsonaro, ex diputado federal instalado en Estados Unidos y sobre quien pesa una orden de captura en Brasil. El viernes, dos días antes de la segunda vuelta, Eduardo había defendido en una entrevista que Flávio abandonara el país si perdía: «Si mi hermano no gana, estoy a favor de que salga del país, por supuesto». Flávio negó haber dicho nada parecido: «¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?». El calendario juega en su contra. Su mandato como senador vence a partir de 2027, de modo que perderá los fueros y quedará expuesto a una eventual detención.

Desde la noche del lunes, el senador no publica en redes y no responde a sus abogados ni a sus aliados. Alrededor de las 20.00 horas de ese día, una comitiva de vehículos salió de su vivienda en Lago Sul, en Brasilia, sin que se sepa quién viajaba en ella. Su jefe de campaña, Rogério Marinho, negó por la mañana que hubiera salido del país, aunque, según La Nación, reconoció en privado que desconocía su paradero. Su hermano Eduardo se burló de las informaciones sobre la huida: «Sí. Y es Elon Musk quien está enviando un cohete».

Flávio está investigado en el Supremo por un presunto blanqueo de capitales y evasión de divisas a través de plataformas de apuestas vinculadas a su amigo, el abogado Willer Tomaz, causa que dirige Moraes, y por la financiación de Dark Horse, la película sobre la trayectoria de su padre, en relación con fondos del ex banquero Daniel Vorcaro.