Un vídeo de campaña del PSOE señala a Eduardo Inda y Losantos por denunciar las mentiras del sanchismo

El PSOE ha utilizado en uno de sus vídeos de campaña al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, y a Federico Jiménez Losantos por denunciar las mentiras del sanchismo.

Con motivo del arranque de la precampaña de cara a las elecciones del 29 de noviembre, los socialistas han difundido un vídeo en redes sociales con declaraciones de Eduardo Inda, Jiménez Losantos, Carla de La Lá y Arantxa Jiménez, en las que critican la gestión de Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

En el vídeo -que además han utilizado en su mitin de Sevilla- también señalan a los populares Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, Miguel Tellado y Ester Muñoz, así como al presidente de Vox, Santiago Abascal; al presidente argentino, Javier Milei; al mandatario estadounidense, Donald Trump; y al ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli.

Tras señalar a los periodistas mencionados y a varios políticos de la oposición, hacen un repaso de los supuestos logros de su Gobierno y destacan que les insultan porque forman parte del «Gobierno de la gente que pone en su sitio a los de arriba». «Y si queremos llegar más lejos en avances sociales y hacerlo antes, necesitamos tu fuerza: la fuerza de la gente», agregan.

La precampaña del PSOE

Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña este sábado, 10 de octubre, con un mitin en Dos Hermanas (Sevilla) junto a la líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero.

Un acto en el que ha arrancado hablando de Maricarmen, la anciana que falleció en Madrid tras su desahucio, y de la crisis de la vivienda. «Quiero empezar trasladando mi cariño y respeto a Maricarmen, sus seres queridos y a todas las personas que están sufriendo los abusos y amenazas de la especulación y fondos buitre», ha señalado, obviando que lleva gobernando ocho años.

Además, se ha referido a las mujeres y al colectivo LGBTI, ensalzando sus derechos y «las conquistas sociales», así como a los trabajadores, los jóvenes y los pensionistas.

En otro momento de su mitin, ha cargado contra una oposición «que sólo manda mensajes de miedo, lleva ocho años diciendo que España se hunde» y «trata de enfrentar a la gente».

Respecto al voto por correo, sobre el que el Partido Popular ha mostrado sus dudas, se ha preguntado si «no es un poco raro empezar una campaña electoral desanimando a la gente para no votar». «Quien ejerce el voto por correo es el currante que tiene que trabajar ese domingo o el joven que trabaja o estudia fuera porque aquí no tiene oportunidades», ha manifestado antes de sentenciar: «Tienen razón en tener miedo porque si se llenan las urnas, gana la gente».