La prueba del papel de aluminio es el algodón que no engaña en los casos de los pisos antiguos que tengan problemas de aislamiento. Los expertos en construcción han recomendado hacer este ejercicio a los propietarios o inquilinos que sean víctimas de humedades o tengan la sensación de que el piso no está bien aislado de cara al exterior. Esto también se puede traducir en más ruido procedente del exterior o aumento de la temperatura en el interior. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la prueba del papel de aluminio y el aislamiento del edificio.

Esto es un clásico y un problema que tienen miles de viviendas en nuestro país: un mal aislamiento. Muchas viviendas en nuestro país pueden sufrir un mal que puede deberse a las construcciones antiguas levantadas en una legislación antigua, la presencia de puentes térmicos, que son zonas donde se escapa el calor, o directamente que los pisos en cuestión han sido construidos con materiales deficientes tanto en el interior como en el exterior.

Y un mal aislamiento puede tener consecuencias negativas en lo económico e incluso para la salud. Cuando un piso sufre de esto, se traduce en una mayor humedad, una temperatura que se asemeja más a la del exterior y un mayor impacto del ruido de la calle. Que el piso no esté bien aislado también se traducirá en un mayor importe en la factura de energía, ya que se necesitará una mayor temperatura para poder calentar la casa en los meses de invierno y enfriarla en los de verano.

Uno de los grandes males de la falta de aislamiento de un edificio tiene que ver con la aparición de humedades y moho que pueden suponer un problema serio de salud para los propietarios o inquilinos. Una exposición continua puede desencadenar graves problemas en el sistema respiratorio. Así que expertos arquitectos han avisado que para conseguir atajar este problema, bueno, es prevenir y para saber si un piso tiene problemas de aislamiento, lo mejor es hacer la prueba del papel de aluminio.

La prueba del papel de aluminio en los pisos

La prueba del papel de aluminio es lo que recomiendan los expertos en la materia para conocer si un piso sufre de problemas de aislamiento. Esto se debe realizar en una temporada de calor extremo húmedo o en días de lluvias y consistirá en pegar en la pared con humedades un papel de aluminio durante al menos cinco días. Después de esto habrá que interpretar los resultados, que dependerán del estado del material.

Por ejemplo, si está seco por ambos lados, podrás descartar problemas de humedades y, lo más importante: esto no tendrá que ver con el aislamiento del edificio. En caso de que esté mojado o húmedo por la parte que da al interior de la vivienda, tendrá que ver con los hábitos que se realizan dentro de la misma y esto se podrá solucionar con unos buenos humidificadores en la zona. Esto también sería una buena noticia.

Algo peor será cuando encuentres el papel mojado en la parte de la pared. Esto tendrá que ver directamente con un mal aislamiento del edificio y la solución será hacer una llamada telefónica a una empresa para que ponga fin al problema de aislamiento que pueda sufrir la fachada de un edificio.