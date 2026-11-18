Agatha Christie (1890-1976) fue una escritora y dramaturga británica, considerada una de las grandes figuras de la literatura policial y de misterio. A lo largo de su trayectoria publicó 66 novelas policíacas, seis novelas románticas y numerosos relatos, además de escribir obras teatrales de gran éxito, como «La ratonera». Entre sus personajes más conocidos destacan el detective Hércules Poirot y Miss Marple.

Sus viajes por Oriente Próximo junto a su segundo marido, el arqueólogo Max Mallowan, inspiraron varias de sus historias. En 1971 recibió el título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico. Sus libros han vendido miles de millones de ejemplares y han sido traducidos a más de 100 idiomas.

«Apresurarse a dar explicaciones es siempre un signo de debilidad»

Agatha Christie afirmaba que «apresurarse a dar explicaciones es siempre un signo de debilidad». La escritora británica, reconocida como una de las grandes referentes de la literatura de misterio, dejó numerosas reflexiones que van más allá de sus novelas. Entre ellas destaca esta frase, que invita a reflexionar sobre la importancia que concedemos a la opinión de los demás y sobre esa necesidad, tan habitual, de justificar nuestras decisiones ante otras personas. Una idea que está muy relacionada con una cuestión presente en el día a día: ¿por qué nos resulta tan difícil dejar de dar explicaciones?

El sentimiento de culpa puede llevar a cuestionar la propia valía y la integridad personal, hasta el punto de perder de vista las prioridades y la objetividad. Sin embargo, no siempre, ni siquiera en la mayoría de los casos, se es culpable de lo que sucede. En ocasiones existe cierta responsabilidad y conviene actuar en consecuencia, empezando por asumir un compromiso con uno mismo. No es necesario dar explicaciones sólo por sentirse culpable; en realidad, conviene hacerlo cuando se considera que se ha actuado de forma responsable y que la otra persona merece o necesita una explicación.

Otra de las razones tiene que ver con la falta de autoestima y la sensación de no merecer amor. Algunas personas creen que, para recibir afecto, deben hacer méritos, ofrecer algo a cambio o demostrar constantemente, mediante sus palabras y acciones, que son dignas de ser queridas. Sin embargo, el cariño no debería depender de una justificación permanente.

Frases de Agatha Christie

«Aprendí, aunque supongo que ya lo sabía, que nunca se debe intentar volver atrás, que la esencia de la vida es seguir hacia delante»

«El tiempo es el mejor asesino»

«Nunca digas todo lo que sabes, ni siquiera a la persona que mejor conoces»

«Lo imposible no puede haber sucedido; por tanto, lo imposible tiene que ser posible, a pesar de las apariencias»

«Uno no reconoce los momentos realmente importantes en su vida hasta que es demasiado tarde»

«La imaginación es un buen sirviente y un mal amo. La explicación más simple es siempre la más probable»

«No hay nada más agotador en el mundo que la persona que siempre tiene la razón»

«La vida es un trabajo duro … Se necesita un coraje infinito y mucha resistencia. Y al final uno se pregunta, ¿valió la pena?»

«Los viejos pecados tienen largas sombras»

«El instinto es algo maravilloso. No se puede explicar ni ignorar»

«Dos personas rara vez ven la misma cosa»

«No sabes si puedes hacer algo o no hasta que lo intentas»

«Lo que se necesita es pasión por la verdad»

«El amor de una madre por su hijo no se parece a nada en el mundo. No conoce la ley, no tiene piedad. Se atreve a todas las cosas y aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino»

«Cuando no hay humildad, las personas se degradan»

«Si se estudia un problema con orden y método, no hay dificultad alguna en resolverlo»

«El miedo es un conocimiento incompleto»

«Si quieres revivir el pasado, al final de cuentas aparecerá distorsionado»

«Ser humilde es tener los pies bien puestos sobre la tierra»

«Compréndanme bien: quiero llegar a la verdad. Ésta, por fea que sea, es siempre curiosa y resulta hermosa para el que la busca con afán»

«La gente se lleva bien y hace de todo un drama»

«Por el hecho de haber nacido pobre uno no puede asegurar que va a serlo toda la vida»

«Nuestros problemas agudizan nuestros ojos a veces»

«Toda persona inteligente debe guardar sus pensamientos para sí misma»

«El destino parece a veces burlarse de los seres humanos complaciéndose en descubrir lo que éstos quisieran conservar secreto»

«Uno debe cometer sus propios errores»

«Había irrumpido en mi vida como una estrella fugaz, introduciéndose por breve tiempo en mi mundo»

«Las conversaciones siempre son peligrosas si se quiere esconder alguna cosa»

«Es curioso, pero solamente cuando ves a las personas hacer el ridículo, te das cuenta lo mucho que las quieres»

«Una de las cosas más tristes de la vida, es lo que uno recuerda»