Los expertos en psicología se han centrado en los últimos años en analizar a las personas que encienden la televisión cuando llegan a casa. Este es un acto que realizan miles de millones de personas en su día a día y ahora los especializados en la materia han sugerido que esto no tiene nada que ver con el aburrimiento. Según los estudios llevados a cabo, esto tendría que ver con el miedo del individuo a quedarse a solas con sus pensamientos. Consulta en este artículo todo lo que dice la psicología sobre los motivos por los que las personas encienden la televisión cuando llegan a casa.

Esto es un clásico en la rutina diaria de gran parte de las personas que habitan sobre la faz de la tierra: encender la televisión cuando llegan a casa. Este es un acto involuntario que está muy arraigado a la idiosincrasia de muchas personas que, cuando llegan a casa después de una larga jornada laboral, se encienden la televisión para disfrutar de un merecido descanso en el sofá. Aunque este dispositivo ha perdido popularidad en detrimento de otros aparatos como los móviles, tablets u otros dispositivos electrónicos, lo cierto es que en cada hogar no falta una televisión.

Muchos expertos en psicología han estudiado este comportamiento que realizan las personas y que parece ser que no está relacionado con el aburrimiento. Los especializados en estudiar conductas humanas van más allá y relacionan este acto con el miedo que puede tener el individuo a quedarse solo con sus pensamientos. Para evitar esta pequeña ‘tortura’, acuden a la televisión para poder pasar el tiempo mientras ven su programa favorito o una serie en cualquier servicio de streaming.

La psicología y el arte de encender la televisión

La psicología hace mención al llamado «ruido blanco» para explicar los motivos por los que las personas acuden a las imágenes y el sonido para no quedarse a solas con sus pensamientos. Y es que este comportamiento se entiende como una manera de apaciguar la mente y también como un mecanismo de evitación para no quedarse a solas con uno mismo. Por ello, la televisión es la mejor excusa para ello.

Así que este «ruido blanco» provocará un bloqueo de los pensamientos intrusivos que pueden aparecer en los momentos en los que reina el silencio dentro de una habitación. Así que este ruido puede calmar la mente y evitar reflexiones o pensamientos que no vienen a cuento. Los expertos también dejan claro que esto puede llegar incluso a calmar la ansiedad que sufren muchas personas. Es decir, una buena serie puede ser muy buena para la psicología humana.

La psicología también dice que muchas personas acuden a la televisión para sentir una compañía ante la soledad. Muchos estudios dicen que las personas que hablan a través de televisión hacen de «compañero» para evitar la sensación de soledad de una casa en la que no hay más habitantes.

Y por último, según los expertos, las personas que encienden la televisión cuando llegan a casa también buscan que sea un nuevo capítulo en un día que está a punto de terminar. El momento de sofá y televisión se asocia a un momento de relajación después de un duro día en el trabajo, cuidando a los hijos y haciendo todas las tareas posibles en el día a día.