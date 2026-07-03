La psicología dice que las personas que usan la misma taza y se sientan en la misma silla todos los días no están estancadas en la rutina, sino que están reservando su capacidad de tomar decisiones para las cosas que importan
No se trata de manías, sino de una estrategia muy inteligente del cerebro
Los expertos en psicología coinciden: tener el coche siempre sucio no significa dejadez, sino que puede reflejar estrés acumulado y desorganización
La psicología sugiere que las personas nacidas entre 1960 y 1970 desarrollaron 8 habilidades muy útiles que hoy en día están prácticamente desaparecidas
La mejor frase de un Nobel la dijo un español: “Me he acostumbrado a seguir viviendo porque soy demasiado cobarde para quitarme de en medio”
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