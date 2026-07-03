La psicología sugiere que las personas nacidas entre 1960 y 1970 desarrollaron 8 habilidades muy útiles que hoy en día están prácticamente desaparecidas
Un estudio dice que los niños que contaban baldosas o escalones para pasar el tiempo desarrollaron una habilidad clave que el resto de personas no tiene
La psicología dice que las personas que usan la misma taza y se sientan en la misma silla todos los días no están estancadas en la rutina, sino que están reservando su capacidad de tomar decisiones para las cosas que importan
Los expertos en psicología coinciden: tener el coche siempre sucio no significa dejadez, sino que puede reflejar estrés acumulado y desorganización
Cada generación -por las cosas que les toca vivir- desarrolla determinadas capacidades en función de las características de su época y moldean sus comportamientos, hábitos y formas de afrontar los problemas. Mientras que los jóvenes de ahora han crecido rodeados de tecnología, inmediatez y acceso ilimitado a la información, quienes nacieron en las décadas de 1960 y 1970 lo hicieron en una realidad muy diferente a la actual.
Los psicólogos y expertos en comportamiento coinciden en que muchas personas de lo que llamamos Generación X y los últimos baby boomers adquirieron una serie de habilidades que hoy en día resultan especialmente útiles en un mundo marcado por la inmediatez, las prisas constantes, la hiperconexión y la sobreestimulación.
Estas son algunas de las fortalezas y habilidades que desarrollaron las personas nacidas entre 1960 y 1970 y que hoy en día no son tan frecuentes:
Tolerancia a la frustración
Esperar era una parte de la vida cotidiana. Esperaban para hacer una gestión, esperaban para ver el capítulo de su serie favorita, para recibir una carta o una llamada importante. La falta de inmediatez obligaba a convivir con la incertidumbre y a aceptar que no todo ocurre cuando uno quiere.
Esta experiencia ayudó a los hoy adultos a desarrollar una mayor resistencia emocional ante los contratiempos y una mejor capacidad para gestionar situaciones incómodas sin desesperarse.
Capacidad para concentrarse más tiempo
Antes de las redes sociales, las miles de notificaciones diarias y los vídeos de pocos segundos, muchas actividades requerían una atención sostenida en el tiempo. Leer un libro, estudiar, escribir a mano o incluso ver un programa de televisión exigían permanecer enfocado durante largos periodos de tiempo.
Esa práctica favoreció una mayor capacidad de concentración y una menor dependencia de estímulos externos para mantener el interés.
Cultura del esfuerzo y la perseverancia
Para muchas personas nacidas en los 60 y 70, alcanzar una meta estaba estrechamente relacionado con la constancia. El éxito se entendía como el resultado de la dedicación, la paciencia y el trabajo continuado.
Aunque las circunstancias económicas y laborales actuales son diferentes, esta mentalidad sigue siendo una herramienta valiosa para afrontar proyectos a largo plazo y superar dificultades.
Habilidad para resolver conflictos cara a cara
La comunicación presencial era la norma. Las diferencias se abordaban mediante conversaciones directas y las relaciones personales exigían afrontar desacuerdos sin la protección que ofrecen hoy las pantallas.
Esto contribuyó a desarrollar competencias como la escucha activa, la negociación y la capacidad de expresas opiniones de forma clara incluso en situaciones incómodas.
Paciencia para esperar resultados
Hoy es posible comprar un producto en pocos segundos, acceder a cualquier película al instante o recibir respuestas inmediatas a través de aplicaciones de mensajería. Sin embargo, durante gran parte del siglo pasado las cosas funcionaban a otro ritmo. Ahorrar durante meses para tener algo que deseas o esperar una fecha concreta para disfrutar de un acontecimiento fomentaba el autocontrol y enseñaba que las mejores recompensas no son siempre inmediatas.
Aprendizajes vitales para todas las generaciones
Las nuevas generaciones han adquirido otras capacidades relacionadas con la tecnología, la rapidez de adaptación o el acceso al conocimiento. Sin embargo, habilidades como la paciencia, la autonomía, la concentración o la tolerancia a la frustración siguen siendo fundamentales para desenvolverse con éxito en cualquier etapa de la vida.