La psicología descubre que las personas que mienten mucho casi siempre usan estas 10 frases en sus conversaciones

Las conversaciones cotidianas pueden estar llenas de mentiras y la facilidad con la que algunas personas manipulan la verdad apenas se nota. Además, no son mentiras piadosas sin consecuencias, ni pequeñas exageraciones ocasionales, sino que son mentiras frecuentes que se convierten en un hábito comunicativo. Estos comportamientos afectan la forma de hablar del individuo que los reproduce, incluso cuando intentan ser sinceros, aparecen ciertas palabras y frases con frecuencia.

¿Qué buscan los mentirosos?

La mayoría de las personas que mienten repetidamente y de forma automática buscan manipular su imagen, controlar a los demás y obtener una ventaja personal. En el caso de los mentirosos compulsivos, suelen disfrutar de la sensación de poder que les proporciona el engaño. Además, construyen relatos que llegan a convencer, alterando ciertos detalles y adaptando repetidamente su discurso a la situación. Un grupo de personas que, aunque mientan, en ciertas ocasiones denotan ciertos patrones recurrentes, como frases que utilizan con mucha frecuencia en sus conversaciones y expresiones que les delatan.

Las diez frases más utilizadas

Las personas mentirosas suelen recurrir a las siguientes diez frases:

«¿Quién podría inventar algo así?» De esta manera hacen creer a la gente que serían incapaces de inventar una historia o manipular la verdad. Esto lo utilizan para desviar la atención y animar a los demás a descartar cualquier sospecha. «Me conoces». Otra de las frases más recurrentes para evitar preguntas incómodas y producir una sensación de culpabilidad en el receptor. «Yo nunca dije eso». Esta frase es muy común cuando se quiere manipular a alguien y su objetivo es hacer creer que está loco. De esta forma, generan confusión en la otra persona. «No es tan grave». Una frase que minimiza su comportamiento para evitar las consecuencias de sus actos. «No quise decir eso». Esta frase se utiliza cuando se quiere justificar la mentira. «Realmente sucedió». Los mentirosos patológicos adornan y exageran las historias, y con esta frase quieren provocar sinceridad y confianza. «Tú eres quien debería darme las gracias». Una mentira puede deberse a la falta de confianza en uno mismo o en sus inseguridades. Por ello, muchos individuos adoptan la mentalidad de víctima, haciéndose sentir más importantes. «Eso es lo que quise decir». La frase que utilizan los mentirosos cuando se contradicen por contar varias versiones diferentes de una misma historia. «Sí, lo que sea». Esta es una señal de que un mentiroso crónico permanece tranquilo cuando se le descubre, intentando controlar sus reacciones. Además, una persona que está acostumbrada a mentir suele estar familiarizada también a defenderse, hasta cuando parece sospechosa. «¿Con qué derecho tienes a cuestionarme?». Los mentirosos evitan la confrontación. Además, tienden a usar la situación en contra de la otra persona, haciéndola sentir incómoda o culpable. Esto hace que la otra persona no autorreflexione.

Las formas que adopta un mentiroso

Los patrones de una persona que miente no significan que sea deshonesta, ni que dude de sus intenciones. Por eso, mentir adopta muchas formas diferentes, desde pequeñas exageraciones hasta comportamientos más repetitivos y problemáticos. Aunque, cuando el discurso contiene ciertas expresiones, puede revelar una manera concreta de abordar la verdad, las responsabilidades o las relaciones con los demás. Así que la confianza se basa principalmente en la coherencia, la transparencia y, sobre todo, en la capacidad de cumplir con lo que se dice.