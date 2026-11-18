La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cinco años de prisión y 14 de inhabilitación para empleo o cargo público para el ex presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, por el caso de las contrataciones irregulares en las empresas públicas Ciegsa e Imelsa y por los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad.

La misma pena y por los mismos delitos ha sido ratificada también por el alto tribunal para el ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, conocido como el yonki del dinero, y para el ex consejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla. Todo ello, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados, Eduardo Porres Ortiz de Urbina. Considera este magistrado, según las fuentes citadas, que debió dictarse sentencia absolutoria respecto a Marcos Benavent y a la directora de Recursos Humanos, María Gracia Escrihuela.

El Tribunal Supremo confirma en lo esencial la sentencia dictada hace casi cuatro años (13 de diciembre de 2023) por la Audiencia Provincial de Valencia, que condenó a 19 acusados. De ellos, nueve recurrieron esa sentencia ante el Supremo. Y esta última instancia ha desestimado íntegramente los de siete de los nueve. Entre ellos, los de Alfonso Rus y Marcos Benavent.

Sí ha estimado, sin embargo, en su totalidad el alto tribunal el recurso presentado por una trabajadora del gabinete de prensa y en Ciegsa, cuya contratación no ha sido considerada irregular y que ha quedado absuelta. Esta absolución y estimación del recurso reduce la responsabilidad civil de Ciegsa.

Imelsa era una sociedad anónima cuyo único socio era la Diputación de Valencia y que pertenecía al sector público local. En cuanto a Ciegsa, tenía la consideración de empresa de la Generalitat Valenciana. Y su capital también era totalmente público.