Faltan solo 11 días para que los españoles ejerzan su derecho a voto en las elecciones generales del 29-N. Los principales candidatos a La Moncloa llevan ya cinco días de campaña electoral con entrevistas en diferentes medios y canales de comunicación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha anunciado su paquete de medidas con el que pretende revalidar legislatura.

Entre estas propuestas resalta la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aprobada el pasado martes 17 por el Consejo de Ministros. La medida supone un aumento del 5,3% para 2027, situando el sueldo mínimo en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que suma un total de 18.004 euros brutos anuales. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, detalló que el incremento se traduce en 65 euros más al mes y 910 euros extra al año.

Una estrategia que no ha pasado por alto Carlos Herrera, quien esta mañana ha expuesto largo y tendido en Herrera en Cope las últimas decisiones del gobierno y ha puesto en entredicho el momento en el que han aprobado el SMI, además de condenar que han convertido el Consejo de Ministros en un escaparate de anuncios.

Herrera denuncia los constantes anuncios del Ejecutivo

«La campaña electoral básicamente son las reuniones que hace el PSOE, que las está haciendo en las reuniones del Gobierno. Cada no sé cuántas horas hacen un Consejo de Ministros. Le quedan un par todavía para seguir regalando mucho dinero, para repartir dinero a cambio de votos y para ver si hay gente que está dispuesta a dejarse engañar así, que seguramente la hay», expuso el periodista andaluz.

«Eso que llaman los ‘martes sociales’ ayer tuvo su máxima expresión: hasta cuatro ministros comparecieron en rueda de prensa posterior para informar de todas las medidas aprobadas. Y así hasta 12 anuncios; o sea, como si no se cortasen, como si eso no costase nada. Es mucha convicción democrática obrar así. ¿No tiene nada que decir la Junta Electoral Central?», reprochó.

La aprobación del SMI se debe a un cálculo electoral

El locutor de radio ha señalado la conveniencia de aprobarlo justo ahora. «Hacía cinco años que no se anunciaba tan pronto», apuntó, y recordó que el incremento salarial de los funcionarios suele comunicarse entre los meses de diciembre a febrero.

«Hay que rascar votos de donde sea. Le quedan dos días de repartir dinero a cambio de votos»

Además, el presentador de televisión sostiene que «el calendario electoral aprieta y hay que rascar votos de donde sea». Por este motivo, Herrera apuesta a que pueden darse nuevas disposiciones económicas en los próximos días: «La semana que viene: subida de pensiones, seguro».

El periodista también echó en cara el gasto público invertido en las iniciativas del Ejecutivo y ha avisado de los efectos que, a su juicio, podrían afectar al próximo gobierno: «Todo va a cargo del dinero del contribuyente, del futuro Gobierno que va a tener que arrear con las consecuencias».

A este respecto, Herrera ha sugerido qué pasaría si Sánchez siguiese al frente del Ejecutivo tras las urnas: «Si es Sánchez el futuro Gobierno, pues subirá los impuestos, que es fácil, y dirá: ‘Me vais a pagar la campaña electoral con la que yo he conseguido que me votéis’».

Millones de españoles sí imaginamos una vida sin ti de presidente del Gobierno»

Por último, el locutor de radio ironizó sobre la portada del presidente en la revista Lecturas y le mandó un recado: «No veo el momento de que salga la revista para ir a comprarla, porque estoy como loco por ver eso de cuando diga ‘mis abuelos fueron personas trabajadoras y humildes’ (no habla de su suegro, eh, si la pregunta es esa), ‘he tenido que renunciar a tanto por mis hijas’ o ‘mi vida sin Begoña’. El caso es que millones de españoles sí imaginamos una vida sin ti de presidente del Gobierno».